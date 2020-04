Comerciantes de Roca reclaman medidas "urgentes" para las pymes

Las autoridades de la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio (CAIC), elaboraron un documento que hicieron llegar a las funcionarios municipales, provinciales y nacionales con el objetivo de plantear la cruda realidad que están atravesando y efectuar una serie de sugerencias que permitan llevar adelante el trabajo de comercios y empresas.

“Hemos llegado a un estado de extrema fragilidad en el que se encuentran las MiPyMEs (Micro, Pequeña y Mediana Empresa) como resultado de las medidas preventivas que fue necesario adoptar por los gobiernos nacionales, provinciales y municipales frente al coronavirus”, explican a través de un comunicado con las firmas del presidente de la entidad Martín Ancaten y otros directivos.

Reclamamos bajas de 50% en tasas e impuestos Comunicado de prensa CAIC

Si bien reconocen que la estrategia sanitaria es la correcta y en su esencia atiende en general el estado de emergencia que se vive a nivel mundial debido a los efectos del COVID-19, aclararon que están convencidos que el tratamiento no debe ser igual en las diferentes zonas existentes en el país, ya que la realidad del conurbano bonaerense no es la misma que la de la Patagonia, y ésta a su vez difiere de la de otras regiones del territorio nacional.

En este sentido “creen que la supervivencia de las MiPyMEs merece la debida atención por parte del Estado, para evitar el quebranto de aquellas que se encuentran en un situación muy frágil y así mantener las fuentes de trabajo que dependen de ellas. En general necesitan desarrollar su trabajo, con los recaudos y protocolos estipulados por Salud Pública y las autoridades pertinentes. Esto es así debido a que no tienen los recursos, sobre todo los financieros, que les permitan afrontar las restricciones impuestas sin ningún tipo de ingreso real”, detallaron.

Paralelamente plantean dudas frente a otras plataformas como Mercado Libre que pueden trabajar, enviando sus productos por diferentes medios y propiciando “una diferencia injusta y competencia desleal”.

“En caso de que las MiPyMEs no exceptuadas continúen sin funcionar, es altamente probable que el impacto económico genere un daño irreversible a los sectores de turismo, comercial y de servicios, sobre todo porque están imposibilitados de desarrollar sus actividades y así obtener los ingresos necesarios que les permitan subsistir”, indicaron entre otros aspectos.

Estiman que se detectó una falta de previsión al determinar las actividades exceptuadas. “Esto se manifiesta al recibir comunicaciones de empresas que desarrollan esas actividades informando que no pueden operar adecuadamente, ya que no son abastecidos de insumos que en muchos casos son críticos, debido a que sus proveedores están imposibilitados de trabajar. Es por ello que entendemos que no debería haber actividades exceptuadas, sino que por el contrario deberían ser individualizadas aquellas prohibidas de operar”, detallaron en la nota enviada a las autoridades.

120 días de finalizado cada bimestre, proponemos diferir el vencimiento del pago del IVA Comunicado de prensa CAIC

Destacaron que las medidas económicas que se adoptaron hasta el momento tendrán un resultado positivo siempre y cuando se pueda retomar la actividad y trabajar.

“De lo contrario, los créditos a tasas subsidiadas serán un doble problema, ya que si las empresas no pueden trabajar no los podrán cancelar, convirtiéndose morosos para el sistema financiero y siendo un pasivo a muy largo plazo. A su vez, es necesario aliviar la carga impositiva de las MiPyMEs para que puedan afrontar esta situación, con el objetivo principal de mantener las miles de fuentes de trabajo que las mismas generan”, especificaron.

Reclaman bajas

Al mismo tiempo elaboraron un documento con una serie de medidas fiscales para amortiguar el efecto económico negativo. Piden el otorgamiento de créditos subsidiados, la reducción de impuestos provinciales como el automotor e inmobiliario a un 50%, reducir el impuesto sobre los ingresos brutos al 30% del que sea aplicable a cada actividad.

Suspender la aplicación del impuesto de sellos hasta 09/2020, o por el tiempo que duren los efectos del COVID-19. Solicitan reducir las tasas de Inspección de Comercio e Industria al 50% y además reducciones en los impuestos nacionales.

Estas son las medidas que propone CAIC:

Medidas tendientes a posibilitar el trabajo de las MiPyMEs

Delivery general: Habilitar el trabajo de todas las MiPyMES vía delivery, en la medida que sus actividades lo permitan. De esta manera sus productos llegarán a sus clientes. Para ello es necesario asistir a los locales, en pos de preparar los pedidos y poder despacharlos. El envío de los mismos podría ser realizado por empresas de mensajería/paquetería, o por los dueños de las MiPyMEs, siempre tomando las medidas sanitarias adecuadas.

Propiciar y fomentar la venta online de todo tipo de mercaderías, coordinando las empresas autorizadas para realizar la entrega respetando todas las condiciones sanitarias. Para lograrlo, es necesario asistir a los locales (para lo que nos remitimos a lo expuesto en el punto anterior).

Cuando se permita la atención en los locales, es necesario que las autoridades definan claramente la cantidad de clientes por M2 que pueden estar en un mismo local. De esa manera, cada comercio podrá determinar fehacientemente cuántos clientes pueden estar en el mismo.

Que las autoridades sanitarias definan las medidas que sean necesarias adoptar para proveer una atención adecuada (uso de guantes / barbijos / protecciones y todo lo que sea necesario). Esto es aplicable para el trabajo a puertas cerradas, el delivery y para la atención en los locales, en cuanto la misma sea habilitada.

Las empresas y comercios deberán tratar de operar con una dotación mínima de personal, primando el trabajo de los propietarios e incorporando personal en la medida en que ello sea absolutamente necesario.

Todas las excepciones actuales continuarán de la misma manera para las MiPyMEs, respetando lo dispuesto en los puntos anteriores.

Gastronómicos: permitir su actividad vía delivery, o despacho personal en el local respetando las medidas necesarias (puntos 1 y 2).

Gimnasios y actividades deportivas: si bien entendemos que en la situación actual será muy difícil el desarrollo de actividades grupales o lugares que no pueden separarse adecuadamente, cabe la posibilidad de que se pueda analizar, cuando corresponda, la posibilidad de funcionamiento de aquellos lugares que tienen actividades y espacios que pueden sectorizarse y aislarse adecuadamente.

Cuando se habiliten, paulatinamente, las ventas en salones, y a efectos de minimizar la circulación de gente en las calles, se propone lo siguiente:

Cadenas Nacionales y grandes empresas: que las cadenas nacionales de supermercados, mayoristas (atención en salón), cadenas de electrodomésticos, corralones, ferreterías y grandes empresas en general dispongan la apertura de sus puertas los días Lunes - Miércoles y Viernes, permitiendo las ventas de todo tipo de mercadería para las que estén habilitados.

MiPyMEs, autónomos y monotributistas: poder disponer de los días Martes - Jueves y Sábados para la apertura de los locales con atención al público. Proponer esta división de días para que las ventas sean más equitativas y asimismo lograr disminuir la acumulación de personas en las cadenas nacionales. El abastecimiento de alimentos y productos de limpieza estará, ya que al mantener las excepciones actuales para las MiPyMEs, los almacenes, mercados y supermercados locales abrirían todos los días.

El establecimiento que decida abrir, será responsable de comunicar cuántas personas puede atender, y cuántas pueden hacer fila para ingresar. En caso de que haya más personas esperando ingresar, y habiendo comunicado tal situación, podrá llamar a la fuerza pública para que efectúe el retiro de las personas que excedan dicha cantidad.

Entendemos que el hecho de habilitar la atención al público en los locales comerciales es responsabilidad de las autoridades pertinentes. Aportamos aquí el dato de que, en términos de supervivencia de las MiPyMEs será necesario comenzar a hacerlo durante la segunda semana de abril, en la medida que ello sea posible y no genere efectos contrarios al objetivo general de mantener la salud de la población.

Permitir que todas las empresas pueden trabajar a puertas cerradas durante los días en que no pueden atender clientes, teniendo como finalidad que se pueda trabajar con entregas y minimizar la circulación de personas, minimizando siempre el personal.

Cuentapropistas / prestadores de servicios / oficios: permitir su trabajo, siempre contando con las medidas sanitarias apropiadas.

Consultorios: permitirles desarrollar su trabajo con un paciente por profesional, más uno en sala de espera (siempre teniendo en cuenta el punto 1).

Estudios contables, jurídicos, escribanías, y otras profesiones independientes: permitirles trabajar a puertas cerradas, realizando la atención a sus clientes únicamente por la mañana, y respetando la cantidad de gente que puede estar en las salas de espera.

Pautar un horario de atención general de 9 a 18 hs.

Días domingos y feriados: cierre total.

Medidas Fiscales para amortiguar el efecto económico negativo de la cuarentena

Créditos subsidiados: otorgar créditos a tasa 0, o en su defecto subsidiada con una tasa máxima del 20% efectivo anual, y un plazo de gracia no menor a 120 días. Dichos créditos deberán posibilitar cubrir la masa salarial de la empresa existente a marzo 2020, más los costos fijos reales de cada una (incluyéndose aquí alquiler y servicios públicos), y ampliarse en la medida que sea necesario.

Renovación automática de acuerdos bancarios: que todos los acuerdos y calificaciones crediticias sean renovadas automáticamente. Esto permitirá que los acuerdos de descubierto bancario sigan vigentes, siendo útiles para cancelar diversas obligaciones. Prever que la tasa interés en esta etapa sea igual a la de los créditos subsidiados.

Impuestos Provinciales:

Reducir a un 50% los impuestos automotor e inmobiliario. Para aquellos casos que ya los han cancelado (pagos anuales), posibilitar tomar el saldo resultante como pago a cuenta de otros tributos provinciales.

Reducir el impuesto sobre los ingresos brutos a un 30% del que sea aplicable a cada actividad.

Suspender la aplicación del impuesto de sellos hasta 09/2020, o por lo menos por el tiempo que duren los efectos del COVID19.

Tasas Municipales:

Reducir al 50% la tasa de Inspección de Comercio e Industria. Para aquellos casos que ya los han cancelado (pagos anuales), posibilitar tomar el saldo resultante como pago a cuenta de otros tributos provinciales.

Reducir el 50% la tasa de Servicios Retributivos (comúnmente conocida como ABL). Para aquellos casos que ya los han cancelado (pagos anuales), posibilitar tomar el saldo resultante como pago a cuenta de otros tributos provinciales.

Impuestos Nacionales:

Ganancias: eximir el pago de los anticipos 2020 ó 2021 según el caso, mínimamente los que venzan desde 03/2020 a 10/2020. Planes de pago de 24 cuotas con período de gracia de 120 días para los ejercicios que no entren en la moratoria (por vencimiento) y cuyo vencimiento opere hasta 12/2020 inclusive.

Bienes Personales: eximir el pago de los anticipos 2020 según el caso, mínimamente los que venzan desde 03/2020 a 10/2020.

Impuesto sobre los Débitos y Créditos Bancarios (o impuesto al cheque): eliminación completa de uno de los impuestos de emergencia generados por Domingo Cavallo.

IVA: unificar cómputos de créditos y débitos fiscales en los bimestres, durante 03-04/2020 y 05-06/2020. Esto se debe a los efectos distorsivos generados en la actividad planificada de cada empresa. Diferir el vencimiento del pago (de corresponder) a 120 días de finalizado cada bimestre.

Regímenes de retenciones y percepciones: suspender su aplicación, equiparando la realidad argentina con la de la mayoría de los países.