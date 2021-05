Comerciantes de Roca van a la Justicia contra las nuevas restricciones

Comercios no esenciales, bares y restaurantes deben trabajar con la modalidad de delivery o retiro en el local. Foto: Juan Thomes

Las nuevas restricciones por la pandemia comenzaron a regir el sábado y se extenderán hasta el 30 de mayo, según lo anunciado el presidente Alberto Fernández el jueves pasado. Solo los comercios esenciales pueden seguir abiertos con los protocolos vigentes. Comercios no esenciales, bares y restaurantes deben trabajar con la modalidad de delivery o retiro en el local.

Hasta ahí, lo formal.

La realidad fue bien diferente durante el fin de semana, principalmente el sábado, porque la enorme mayoría de los comercios y prestadores de servicios siguieron adelante con sus actividades como si nada hubiese cambiado en el marco normativo.

Esas postales demostraron el malestar del sector privado roquense, que volverá a manifestarse este martes desde las 15.30, con una caravana de vehículos similar a la que recorrió las calles de la ciudad el viernes por la noche. El punto de encuentro y de partida será la zona de Alsina y San Juan.

Pero no será la única acción que llevarán adelante los emprendedores de la ciudad.

“Vamos a ir a la justicia. No vamos a soportar un encierro como el año pasado”, anticipó Yanina Ferroni, propietaria de Atenas y una de las referentes de los gimnasios roquenses.

No les creo que durará 9 días, o un mes. Estamos enojados, no les creemos a los políticos" Yanina Ferroni, referente de los gimnasios

“Nosotros no adherimos al decreto nacional, lo hacemos porque nos obligan. No lo consideramos necesario ni beneficioso”, agregó.

“Si el trabajo te da de comer, es esencial. No perjudicaría en nada que podamos seguir trabajando como hasta ahora”, concluyó Ferroni.

En el sector gastronómico la sensación de indignación es similar.

Las cámaras hemos acompañado. Hoy esos miembros ya no creen en el diálogo, nos exigen medidas más duras" Cámara de Agricultura Industria y Comercio

“Nos llevan de nuevo al take away y delivery. Esas medidas no sirven, dan un beneficio al 5% de nuestro sector. Lo único que fomenta el delivery es el mercado negro”, indicó Adrián Mucarsel, vicepresidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de los Valles de Río Negro.

El referente explicó que en los 100 comercios gastronómicos de Roca hay activas 564 sillas, que no funcionan al mismo tiempo. Con esas cifras, teniendo en cuenta que la ciudad tiene alrededor de 120.000 habitantes, desde el rubro buscan resaltar que la incidencia que pueden tener en la propagación del coronavirus es muy baja.

Es fácil prohibir, pero si no dan paliativos la prohibición es una condena a la muerte económica de cada uno" Adrián Mucarsel, referente del sector gastronómico.

Como contrapartida, resaltan que un cierre inicial por nueve días implicará menos ingresos para el comercio, sumado a las bajas ventas producto de la inflación y la profunda recesión.

“No creemos que las medidas vayan a ser por nueve días. Los actores son los mismos, la enfermedad es la misma y las recetas que empiezan a aplicar son las mismas. No cambio una sola pieza del tablero, esto ya lo vivimos”, mencionó Mucarsel.

Aguardando el distanciamiento, con barbijo y escarapelas en el pecho, pero sin banderas políticas, el sector gastronómico convocó a la marcha. “Convocamos el 25 de Mayo a las 16 horas entre las dos plazas céntricas de nuestra ciudad, a todo ciudadano que quiera pelear por sus derechos y terminar con las prohibiciones sin sentido”, preciso Mucarsel.

Ese sector del centro será el punto final de la caravana que comenzará media hora antes en Alsina y San Juan.

Del silencio a las normativas locales



Después de la incertidumbre del viernes, finalmente el gobierno provincial emitió un decreto el sábado, que adhirió al DNU del presidente, Alberto Fernández. Y horas después, desde el municipio de Roca también se informó que adhirió al decreto provincial 519.

“De esta forma, rigen en la ciudad las medidas sanitarias extraordinarias dispuestas para disminuir la circulación de personas con el fin de proteger la salud pública y frenar el aumento de contagios del virus SARS-CoV2”, se indicó.

El parte oficial sostuvo también que “el municipio de Roca continuará, como hasta ahora, colaborando con el monitoreo y supervisión de su cumplimiento en la ciudad”.

“Se recuerda a la población la importancia de respetar las disposiciones y mantener los cuidados a fin de evitar la proliferación de contagios. El compromiso ciudadano en este sentido es fundamental para preservar la salud de la comunidad”, resaltaron.

Antes de emitir esa información, la intendenta María Emilia Soria participó de la reunión virtual de todos los jefes comunales de la provincia con la gobernadora, Arabela Carreras, donde se detalló el alcance las medidas dispuestas por el Ejecutivo rionegrino.

Los gastronómicos destacan que la incidencia de sus espacios sobre la población de Roca es del 0,03%.