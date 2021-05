Carreras aclaró los alcances de las restricciones y anunció medidas fiscales

La gobernadora Arabela Carreras y parte de su gabinete aclaró en conferencia de prensa algunos puntos de las nuevas restricciones que rigen desde hoy y anunció ayudas económicas y medidas fiscales para los sectores afectados.

"Hoy la situación es de extrema gravedad, por lo tanto el decreto que ha firmado el presidente es de cumplimiento obligatorio en todo el territorio provincial", dijo Carreras que encabeza la conferencia desde la capital provincial junto a los ministros de Gobierno, Rodrigo Buteler, de Salud, Fabián Zgaib, de Economía, Luis Vaisberg y la secretaria de Seguridad, Betiana Minor.

Carreras dijo que para el gobierno de Río Negro "ha sido una prioridad proteger la actividad económica y el comercio" y que es de "alta sensibilidad" la presencialidad escolar por lo que se va a buscar "la manera de ir volviendo rápidamente la presencialidad en las escuelas". Los criterios para el regreso a las escuelas serán los factores epidemiológicos y disponibilidad de camas.

Respecto a la situación epidemiológica dijo que "la expectativa es que se aplane primero y que baje la curva de contagios. La detención durante 9 días entendemos que tiene que ver con para la cadena de contagios que hemos producido todos nosotros con el movimiento".

También destacó que hay una "alta comprensión (de la población) del riesgo con el que nos encontramos" y que hay una "respuesta mayoritaria de gran responsabilidad y gran cuidado".

Horarios y excepciones

Hasta ayer el gobierno provincial aclaraba que no era necesaria una adhesión al decreto de necesidad y urgencia del presidente Alberto Fernández porque las medidas fueron dispuestas para todo el país, en las zonas de alto riesgo epidemiológico. Sin embargo, tras conocerse el DNU anoche, el gobierno decidió reglamentar algunos puntos.

El ministro Buteler aclaró que los comercios esenciales, como supermercados y comercios de cercanías, podrán abrir hasta las 18 y solo el comercio esencial está permitido con atención al público.

Los comercios considerados no esenciales solo podrán trabajar con modalidad take away y envío a domicilio hasta las 18.

Aclaró que que los servicios de delivery y take away de locales gastronómicos podrán funcionar hasta las 23. Los trabajadores de estos locales tendrán una hora más para poder circular y regresar a su domicilio.

Los hoteles estarán habilitados para recibir a los trabajadores esenciales y poder alojar a los turistas que hoy están en la provincia hasta que puedan regresar a sus localidades de origen.

Respecto a la administración pública, el ministro dijo que cada organismo determinará quiénes son los trabajadores esenciales que deben concurrir a sus puestos de trabajo.

También tienen un permiso especial para circular las personas que cuentan con turnos médicos, incluso fuera de sus ciudades, como puede ser el caso de pacientes de El Bolsón que deben viajar a Bariloche. En las rutas habrá controles estrictos y solo deberían circular personas consideradas esenciales.

Las medidas restrictivas rigen en toda la provincia de Río Negro hasta el 30 de mayo y el fin de semana del 5 y 6 de junio.

Anuncios fiscales

El ministro de Economía anunció las medidas fiscales para los sectores afectados por las restricciones. Actividades gastronómicas, salones de eventos y actividad turística y transporte de pasajeros tendrán eximido el pago de monotributo de junio a septiembre y no se aplicará el adicional retroactivo como consecuencia de la recategorización aplicada a nivel nacional. También se eliminan los mínimos de impuesto a los ingresos brutos.

El ministro puntualizó que suspenden vencimientos de impuesto automotor hasta el 30 de septiembre, además de suspender las ejecuciones fiscales en ese período.

El gobierno dispondrá de un fondo de 100 millones de pesos para subsidios a las actividades afectadas por las restricciones a través de la agencia Crear.

El sector de cultura y deporte tendrá una ayuda global por 80 millones de pesos a través de distintos programas. Agregan un crédito para emprendedores culturales, espacios culturales y de actividades recreativas, y se refuerzan los aportes a instituciones deportivas.

Además se lanzan 500 becas para alumnos para que sigan sus clases de manera virtual.