Comerciantes de Viedma analizan la reapertura de actividades

Por espacio de tres días, lunes, miércoles y viernes de nueve a 13, el gobierno comunal, en cumplimiento del decreto provincial 365/2020 rehabilitó el funcionamiento de actividades comerciales y de servicios.

Es con el condicionamiento del respeto a los protocolos vigentes en todos los casos, con el distanciamiento social, la pautas de sanidad e higiene, los días y horarios establecidos y todas las normas concordantes. Los incumplimientos darán lugar a las siguientes sanciones y multas: Para estos establecimientos comerciales, por incumplimiento de los días y horarios habilitados, la multa será de 50 mil hasta 150 mil pesos.

Se estipula que la reincidencia por incumplimiento de los días y horarios habilitados: clausura del local. Incumplimiento de los protocolos específicos por actividad: de 5 mil a 50 mil pesos. Incumplimiento de los máximos permitidos para ocupación del local por personas: de 5 mil a 50 mil pesos.

Además, el Gobierno de Viedma exhortó a los comerciantes, prestadores de servicios y al conjunto de la comunidad a velar por el cumplimiento de las normas y protocolos sanitarios establecidos.

Finalmente, se recordó que la apertura paulatina o flexibilización de la cuarentena implica un grado creciente de responsabilidad social y conciencia colectiva sobre los riesgos latentes que implica está pandemia.

Testimonios

Pulicchino al frente de la mercería familar. Foto: Marcelo Ochoa

Gastón Pulicchino, mercería y retacería: “Estuvimos cerrados desde el 19 de marzo. Lo único que pudimos trabajar fue la venta a Ministerios de telas, friselinas, lienzo, algodón y elásticos (para la fabricación de barbijos), pero esta situación nos agarró con poca mercadería por el minoreo”.

“Estamos atendiendo en el horario oficial autorizado pero las perspectivas no son alentadoras porque nuestros proveedores viven en zonas donde no hay flexibilización como en Río Negro, y además nos perjudica que no están ingresando productos cuya materia prima es importada ante el cierre del puerto de Buenos Aires, y de ahora en adelante es todo un dolor de cabeza porque nos perjudica el dólar, y no sabemos con qué precios vamos a vender cuando repongamos la mercadería”.

Simoni en su local de Alem y Mitre. Foto: Marcelo Ochoa

Nestor Simoni, florería: “Tuvimos algunas pérdidas (de flores) por la falta de velatorios y de regalería, y las flores no se compran si no hay ese tipo de actividades más las fiestas. Esto nos tiró al carajo porque la actividad en los cementerios se paró, y vimos que tanto los cultivos de La Plata como importadores están parados. En La Plata, hay tiradas flores a los costados de la ruta”.

Iacarino dirige la Cámara de Comercio local. Foto: Marcelo Ochoa

Giselle Iaccarino, presidenta de la Cámara de Comercio, Industria, Producción y Turismo consideró: “Todo lo que sume es bienvenido, como más días (de habilitación), líneas de financiamiento, medidas para la producción y comercialización, sin embargo mientras que no se sienten todos los actores (económicos), esto no tiene destino, tienen que dejarse de lado las cuestiones mezquinas de la política, y lo mismo le dijimos a las autoridades municipales que sino se llama a los actores que representan a la cámara, al Ente de Reconversión del Parque Industrial (Enrepavi), a los sectores del turismo y productores, donde todos pongamos nuestro granito de arena para un plan productivo y comercial, esto no tiene razón de ser”.

Señaló: “Nosotros planteamos cambios de paradigma y de cultura, algunos dicen que no hay trabajo, pero los bolsones de comida son inviables y hay que enseñar a trabajar porque hemos perdido cuestiones básicas como la cultura del trabajo……..es duro, pero es así”.