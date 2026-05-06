El Poro Valbuena, una solución polifuncional para Deportivo Rincón en el Federal A

Con apenas 21 años, el neuquino Cristóbal Valbuena ya tiene la carrera de un jugador experimentado y ahora se ganó un puesto en Deportivo Rincón en el Federal A.

El jugador formado en Patagonia debutó en primera a los 15 años. Luego tuvo pasos por las inferiores de Estudiantes de La Plata y Platense. De ahí se fue al Citta d’ Cossato de la quinta división de Italia y volvió al país para vestir la camiseta de Quilmes. Sin contrato en el Cervecero, decidió volver a la región y tuvo la chance en el León.

Después de buenas actuaciones en Lifune, lo subieron al plantel del federal y debutó contra Cipolletti al ingresar en el segundo tiempo. En los dos encuentros siguientes con Atenas de Río Cuarto y San Martín de Mendoza fue titular.

«Yo llegué para la Liga, me trajo Alfredo Tizza, el plantel del Federal A ya estaba armado. De a poco me empezaron a ver y tuve buenos minutos en Lifune, eso me llevó a que me suban a entrenar con el Federal«, destacó Valbuena en diálogo con «Subite al Podio» de Río Negro Radio.

El neuquino fue volante ofensivo en sus primeros dos encuentros pero ante los mendocinos jugó como lateral. «Llegué a Rincón a principios de año y vine como lateral derecho pero los primeros partidos jugué de volante, siempre por la misma banda. Me adapto a lo que me pida el técnico, de lo que me toque voy a jugar encantado«, aseguró.

«Estoy acostumbrado a ir para adelante y encarar, buscando ganar el duelo ofensivo y cuando no se puede defender bien como es lo primordial si me toca abajo», agregó sobre su rol en el equipo.

El León se recuperó contra San Martín y ganó luego de dos derrotas. «Necesitábamos recuperarnos, fue un partido duro, como todos los del Federal A. Veníamos de dos derrotas duras, nos teníamos que levantar y además de locales, lo único que quedaba era ganar. Jugamos bien, generamos muchas situaciones pero la pelota no entraba. En el final se terminó dando, quedamos conformes con la actuación», afirmó el «Poro», apodo diminutivo de «Poroto».

«El grupo está muy bien, hay jugadores con mucha experiencia y eso es clave en los momentos malos, porque son jugadores que vivieron de todo. Me han incorporado de la mejor manera, me integraron siempre. Rincón es un gran club, estoy cómodo acá», añadió.

Sobre su experiencia en Italia, repasó: «Me gustó. Estuve en Italia unos 7 o 8 meses y jugué en la quinta división de allá. Fue más una experiencia de vida porque aprendí otro idioma, estuve con gente desconocida, lejos de mi casa. Me sirvió para forjar mi carácter como jugador y es algo que no se olvida más, siento que me sirvió en todo sentido».

«En Quilmes salimos campeones en reserva pero no pude firmar contrato, se dilató todo y me volví a Neuquén con la esperanza de jugar en el Federal A, acá estoy cumpliendo ese sueño. Vine con ese objetivo, estoy contento por poder cumplirlo», indicó sobre su vuelta a la zona.

Rincón visitará el domingo a Huracán Las Heras, por la octava fecha. «El Federal A tiene eso de que si ganas un par de partido seguidos ya estás ahí arriba. Vamos a ir ganar para tratar de quedar entre los cuatro primeros», dijo sobre el próximo encuentro.

Escuchá a Cristóbal Valbuena en Río Negro Radio