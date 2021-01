Comienza la edición Verano del festival Vinilonga

El amor por el cine unió a Paulina Dana y Sofía Castro y las llevó a crear y organizar Vinilonga, un festival de cortos que desde hoy y hasta el 31 de este mes tendrá su programación online, y realizará funciones presenciales en Buenos Aires y Bariloche.

Ambas egresaron de la Universidad del Cine de Buenos Aires e hicieron carreras muy distintas. Paulina trabaja en el medio audiovisual desde hace diez años, principalmente como continuista y asistente de dirección. Dirigió varios cortometrajes y está en la etapa de desarrollo de su primer largometraje.

Sofía se ha destacado en el cine experimental y con su corto “Maids” viajó a Europa, donde estableció contactos con varios festivales y distribuidores.

“Vinilonga” era el nombre de un proyecto que no pudieron concretar, pero que como un “chiste interno” mantuvieron cuando decidieron trabajar en este festival al que, como cuentan, llegaron por distintas razones. Sofía tuvo la idea al ser “distribuidora de sus proyectos personales y viajando a festivales de cortometrajes alternativos por Europa”. Como durante la pandemia se cancelaron varios festivales que ya estaban programados creyó que podría organizar el suyo online, que “cumpliera con un montón de atributos” que quería brindar y lanzó una convocatoria en la que tuvo más de 600 inscripciones en poco tiempo. En esa instancia convocó a Paulina para que colaborara con la programación. Ella en ese momento, como la mayoría de los trabajadores de la industria cinematográfica, aprovechó el aislamiento del principio de la cuarentena “para volver al ejercicio de la escritura creativa”.

“Italy & (This is) water”, filme austríaco.

Para Dana la propuesta de Castro “cayó excelente en tiempo y forma” y las realizadoras comenzaron a hacer proyectos juntas y poco a poco le fueron dando forma al festival que tuvo su primera edición en octubre del año pasado con quince cortos de todos los géneros -de distintas partes del mundo- a los que los que unía el haber sido realizados “durante o sobre la cuarentena/ pandemia”.

Es una propuesta trimestral que cambia de temática en cada edición, y el “Verano” es lo que identifica la que comienza hoy. “Nos gustó encontrar una excusa estética que reúna cortos que den la misma sensación de calidez. El verano, lo vacacional, el tiempo libre, el juego, el cuerpo en movimiento, el sudor, el calor, son algunos conceptos que unifican esta próxima edición”, comentaron la realizadoras, quienes también adelantaron que algunas de las futuras ediciones serán Mística, Motorizada, Crianza, Des-amor, Identidad, Laboral, etc.

En cada una de las citas virtuales “queremos acercarle al público nuestra selección de los mejores cortometrajes usando como excusa cierta temática. La idea es que la propuesta de cortos sea siempre interesante y atractiva. Queremos cumplir con dos criterios esenciales: que sean muy buenos cortos, y que se sean originales. ¿Cuántas veces el espectador común vio una videodanza belga? ¿Y un stopmotion italiano? Queremos acercarle el formato de cortometraje a un público más amplio y que cuando se piense en Vinilonga, se sorprendan al ver algo nuevo y muy muy bueno”, explican.

Para esta edición del festival recibieron cortos de casi 60 países de todo el mundo. El 20% de las inscripciones son de videoclips, “también hay mucho cine experimental y cine poesía”.

“The Annunciation” (México)

Como, a través de la plataforma internacional Filmfreeway, se pueden inscribir cineastas y distribuidores oficiales e independientes de todo tipo en la primera edición “proyectamos un documental de Nazzinda Ruth, una realizadora de Uganda que filmó un documental un día que le prestaron una cámara sobre cómo impactó lacovid-19 en su aldea. Y en contraste, en esta nueva entrega tenemos un corto producido en el marco de un workshop del director alemán Wim Wenders”.

Tanto a Paulina, como a Sofía les interesa “especialmente cuando recibimos proyectos nacionales para compartir historias que no suelen tener tanta visibilidad. Por eso las inscripciones para los cortos argentinos y africanos son gratuitas, porque nos parece importante ser accesibles y conscientes de los presupuestos que en ciertas regiones no incluyen la distribución”.

La apuesta general de Vinilonga es a la diversidad de formatos, algo que divierte a sus creadoras las que consideran que “siempre debe haber al menos un corto de cada género: ficción, documental, video clip, experimental y video danza. Nos gusta poder unir en una sola programación y a través de cierta temática, cortos de distintos formatos, géneros, países y niveles de producción. También nos enfocamos en que los realizadores representen diversidad de géneros, edades y antecedentes. Contamos tanto con cineastas amateurs e independientes, como con directores con mayor trayectoria”.

“Sou a Tigresa” (Brasil/Francia).

Para la selección de los quince cortos que se podrán disfrutar vieron más de 900. “Establecimos un sistema de recomendaciones y categorizaciones para poder recomendarnos mutuamente e ir armando las ediciones mientras vamos viendo. Pensamos en que cada edición pueda verse de una tirada, como la duración de ver un largometraje promedio. Aprovechamos los meses de cuarentena para ver, debatir y buscar temáticas que unieran varios de nuestros cortos favoritos”.

Todas las producciones que integran la programación se pueden ver en vinilonga.squarespace.com, pero además habrá funciones presenciales el 27 y 28 de este mes en La Casa del Árbol de CABA con reserva previa y el 29 en Cirse Club de Lago de Bariloche con entrada gratuita y para el que hay que reservar mesa en el instagram del patio cervecero @fuegosdelcirse. En caso de mal tiempo se reprogramará la función.

Programación

“Far from the castle” (Sudáfrica)

“Assimilate” (Eslovaquia)

“Casi es verano” (Argentina)

“Italy & (This is) water” (Austria)

“Los Monos” (Reino Unido)

“Cambia Tutto” (Italia)

“Observations” (Bélgica)

“Still we might not get anywhere” (Noruega)

“The Annunciation” (México)

“Tabú” (Austria)

“Portrait” (Estados Unidos)

“Parodos” (Grecia)

“Una parte de mi” (Argentina)

“Sou a Tigresa” (Brasil/Francia)

“αφή” (Grecia)

La programación entera tiene una duración de 1 hora 42 minutos.