Cómo hacer para alojarse gratis en el Mundial de Qatar 2022

Con la Selección Argentina clasificada y a casi un año del Mundial Qatar 2022, que comenzará el 21 de noviembre y terminará el 18 de diciembre, lanzaron un programa que permitirá que los fanáticos se hospeden gratis en la ciudad para disfrutar del turismo y el espectáculo futbolístico.

Se trata de “Host a fan”, una iniciativa propuesta por el Comité Supremo para la Organización y el Legado (SC). El programa consiste en que las familias qataríes que lo deseen pongan a disposición sus casas para los turistas, que no deberán pagar alojamiento pero sí comida, traslados y entradas a los estadios.

Khalid Al-Jumaily, gerente de proyectos del SC, señaló: “Este acercamiento único le permitirá a los fans quedarse en un lugar durante todo el torneo, pero también les hará experimentar la cultura a través de los ojos locales”.

Los aficionados pueden inscribirse en la web . El único requisito para poder ingresar es haber completado el esquema de vacunación contra el coronavirus.

“Qatar no autorizará a los aficionados que no estén completamente vacunados a entrar en sus estadios», informó el primer ministro, el jeque Khaled ben Khalifa al-Thani, en junio de este año, cuando además anunció que la nación árabe comprará un millón de dosis para suministrarle a aquellos aficionados que, por razones que los excedan, no hayan sido vacunados en sus países.

El programa Host a Fan busca brindar una opción económica para aquellos que tengan presupuestos más acotados para ir a ver a su equipo. En el sitio oficial de Qatar 2022 también existe la posibilidad de encontrar alojamiento a través de un agente de viaje con cuatro opciones disponibles: cruceros, hoteles, departamentos o villas para fanáticos.

Las villas para aficionados.

Las entradas para las distintas fases aun no están a la venta. Por el momento solo se presentaron los paquetes de hospitalidad cuyos precios van desde US$ 950 hasta US$ 34.000 para las etapas más avanzadas. Todavía no comunicaron cuando estarán disponibles los tickets oficiales más económicos.

Según un reporte de Deloitte, Qatar invirtió más de US$ 200.000 millones en proyectos de construcción para la Copa del Mundo. Se estima que la Autoridad de Turismo catarí gastó unos US$ 20.000 millones en infraestructura para turistas y se construyeron tanto inmuebles como hoteles sumando cerca de 90.000 habitaciones.

El primer partido se llevará a cabo el lunes 21 de noviembre del 2022 en el estadio Al Bayt con capacidad para 60.000 espectadores. La final del torneo, tendrá lugar el 18 de diciembre en el estadio Luisail, que tiene lugar para cerca de 80 mil aficionados.