Con críticas a Carreras, los gastronómicos manifestaron en el Centro Cívico

Unos 150 trabajadores gastronómicos se concentraron en el Centro Cívico para reclamar que la ayuda comprometida por el gobierno nacional para los trabajadores temporarios nunca llegó.

En la movilización llovieron críticas a la gobernadora Arabela Carreras que semanas atrás, había confirmado el auxilio desde Nación. "No tenemos para comer, ni para pagar el alquiler. La gobernadora nos prometió ayuda y no nos ayudó. Hay que estar atentos a quién votamos la próxima", gritó Eduardo Santibañez en la plaza. Los manifestantes aplaudieron.

Gabriela Barrero, una trabajadora hotelera del cerro Catedral, escuchó los discursos de los dirigentes sindicales a un costado de la plaza. "No es un reclamo; estamos acá para hacer valer nuestro derecho como temporarios. Necesitamos una respuesta porque no tenemos ninguna entrada y esta temporada los hoteles no van a abrir", recalcó la mujer.

1/ 2 El reclamo terminó con la quema de neumáticos. Foto: Alfredo Leiva 2/ 2 La protesta continúa el lunes próximo frente a la Delegación de Trabajo. Foto: Alfredo Leiva

El reclamo contempla a 2379 trabajadores temporarios de Bariloche, El Bolsón, Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Junín de los Andes.

Otra empleada hotelera, Mirtha Sepúlveda, cuestionó: "Hace tres meses que no vemos un solo peso. La gobernadora dijo que llegaba la ayuda de Nación pero estamos cansados de meternos en la página de Anses y nos dicen que está todo denegado".

El secretario general de la Uthgra Bariloche, Nelson Rasini, fue el primero en tomar la palabra. "Los trabajadores estamos presentes; el estado está ausente. Han jugado con todos nosotros. Nos decían la otra semana, la otra, tres días más. Por unos miserables 10.000 pesos", planteó el dirigente gremial en la plaza y sentenció: "Lamentablemente la paciencia se terminó".

1/ 2 De no tener respuestas, el martes se cortarán los accesos a Bariloche. Foto: Alfredo Leiva 2/ 2 Esta tarde, Gastronómicos encabezó la tercera movilización por los trabajadores temporarios. Foto: Alfredo Leiva

El dirigente Ovidio Zúñiga recordó que se trata de la tercera movilización de los gastronómicos en Bariloche. "Hasta ahora no quisimos politizarlo. Somos trabajadores con necesidades. Del listado con 300 empresas que le presentamos a la gobernadora, solo 83 van a recibir la ayuda", planteó.

Al término de la protesta, quemaron neumáticos y anunciaron que el próximo lunes a la mañana, el reclamo se llevará a cabo frente a la delegación del Ministerio de Trabajo de Nación en la calle Mitre al 600. De no tener respuestas, el martes cortarán los accesos a Bariloche en la ruta 40 y 23.