Con el buen resultado de las PASO buscan la unidad en las municipales de Neuquén

El triunfo del Frente de Todos en las elecciones primarias de ayer es la base a la que recurrieron desde UNE para convocar a la unidad y reforzar el argumento con el que explicaron haberse convertido en lista colectora del MPN en los comicios municipales que se realizarán el 22 de septiembre.

"No se puede aplaudir los gestos de unidad de dirigentes nacionales y en nuestro terruño no ser capaces de unirnos" manifestaron desde la fuerza que postula al actual concejal Francisco Baggio para que renueve su cargo y adhiere a la candidatura de Mariano Gaido, quien hoy es ministro de Trabajo, Seguridad y Desarrollo Social.

Cuando desde el UNE, cuyo dirigente político es el diputado Mariano Gaido, se anunció la alianza con el oficialismo provincial, surgieron las críticas por ser un espacio opositor tanto a nivel local como provincial. El intendente y referente de Cambiemos, Horacio "Pechi" Quiroga dijo en esa oportunidad que "UNE es la parte berreta del MPN, el lado B, el de los punteros, de los dirigentes sindicales que tocan los bombos y el lado A es el del patriciado y los funcionarios”.

Esa alianza no fue la única que sorprendió en las campaña municipal dado que tiempo después Libres del Sur, que a nivel nacional integra el espacio de Roberto Lavagna, anunció su apoyo a la candidatura del secretario municipal de gobierno, Marcelo Bermúdez, por Juntos por el Cambio.

Ahora que las elecciones nacionales tienen un panorama más palpable, desde el UNE apelaron a la victoria de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner para buscar la unidad convocando a participar del lanzamiento de la campaña el miércoles por la tarde en Afuven, clásica sede emepenista.

"JUNTOS NEUQUÉN PUEDE MAS, es la única fuerza política con la potencia electoral para ganar en la ciudad de Neuquén a los representantes de Macri", aseveraron en el comunicado, pero en la ciudad hay alguien más que hace el mismo planteo y es el candidato del Frente de Todos, el concejal Marcelo Zuñiga.

Fue él quien acompañó ayer durante toda la jornada a Darío Martínez y Oscar Parrilli, los candidatos al Congreso que más votos obtuvieron en la provincia. El MPN, que no presentó fórmula presidencial, quedó tercero y dispuesto a buscar a su favor los votos blancos y nulos para no perder sus bancas. En ese contexto, Guillermo Pereyra no habló de alianzas electorales pero sí de acercamientos para conocer los planes que tienen desde Todos.

Tal vez este planteo se refleje en las elecciones a intendente y los votantes capitalinos tengan una nueva sorpresa en el camino al 22 de septiembre.