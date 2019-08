Con fecha confirmada, Backstreet Boys vuelve a la Argentina

Backstreet Boys llega a América Latina con su exitoso "DNA World Tour”, la gira de estadio más grande del grupo en 18 años. Después de shows agotados en toda Europa y América del Norte, el grupo visitará México, Costa Rica, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil.

El grupo tocará en Argentina el 7 de marzo de 2020 en el Campo Argentino de Polo presentado por Flow Music Experience. Tickets a la venta a partir del 2 de septiembre a las 10 AM a través de AllAccess.com.ar y puntos de venta habilitados en Preventa 1 desde $2.500 + Service Charge. Una vez agotada la Preventa 1 se pasará automáticamente al precio de Preventa 2.

Durante 26 años, Backstreet Boys fue uno de los grupos más exitosos en la historia de la música hasta convertirse en uno de los performers más influyentes del pop. Con innumerables top 1, giras récord, numerosos premios y ventas mundiales de más de 130 millones, BSB ha sido reconocido como la boy band más vendedora en la historia.

Luego de 6 años, la banda sacó su reciente álbum DNA (2019).

Formada en Orlando, Florida, a comienzos de 1993, la banda formada por A. J. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter y Kevin Richardosn saltó a la fama con su álbum debut, Backstreet Boys (1996). El siguiente álbum, Backstreet's Back (1997) continuó con el éxito del grupo en todo el mundo. Llegaron al estrellato con su álbum Millenium y el álbum siguiente, Black & Blue (2000). Después de un descanso de tres años, la banda ha lanzado cinco álbumes: Never one (2005), Unbreakable (2007), This is Us (2009), NKOTBSB, junto a los New Kids On The Block (2011) , In a World Like This -con el regreso de Kevin (2013)- y luego de 6 años su reciente álbum DNA (2019).

Ahora el grupo saldrá de gira por América Latina presentando su décimo álbum de estudio "DNA", lanzado en enero. El álbum debutó en el N.° 1 y contiene el éxito Top 10 "Don't Go Breaking My Heart", nominado para el GRAMMY "Pop Duo / Group Performance" 2019. Es, además, su primer éxito en el Billboard Hot 100 en 10 años. Tras su lanzamiento, pasó directamente al puesto N.°1 de las principales canciones de iTunes y en las listas globales, y llegó a más de 22 países.

"DNA World Tour” es la gira de estadio más grande del grupo en 18 años.

Preventa exclusiva con Tarjeta Santander del 2 al 8 de septiembre inclusive o hasta agotar stock de 14.000 entradas, en 3 cuotas sin interés desde $833 + Service Charge. Además, 15% de descuento con Club Personal durante todo el período de venta o hasta agotar stock.

Las entradas en efectivo también se pueden comprar en todos los puntos de venta durante todo el período de venta. Por paquetes de Meet & Greet, por favor visitar www.backstreetboys.com.

Backstreet Boys en Argentina es presentado por Flow Music Experience, la nueva plataforma de shows en vivo de Telecom, y se podrá disfrutar en forma exclusiva por streaming en vivo a través de Cablevisión Flow, en los canales 600 o 601.