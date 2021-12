Con más oferta educativa buscan frenar el éxodo de jóvenes de la Región Sur

Buscando minimizar el éxodo de jóvenes y brindar espacios para que puedan acceder a capacitaciones con salida laboral, desde hace unos años el Ministerio de Educación pone a disposición, tecnicaturas pensadas para el desarrollo de la Región Sur.

La variada oferta incluye propuestas innovadoras adaptadas a los tiempos actuales, pero el objetivo final de esta política apunta a disminuir la tasa migratoria de este segmento etario hacia centros urbanos con mayor oferta de servicios (Alto Valle y Bariloche, principalmente).

Cabe mencionar que los procesos migratorios que sufrió la Región Sur (expulsión de su población) estuvieron ligados por lo general a las crisis económicas llegadas del frente externo (por ejemplo desplome del precio internacional de la lana) o interno (factores climáticos y rupturas de modelos económicos).

Tecnicaturas y cursos ofrecen más herramientas para que los jóvenes puedan competir en el mercado laboral. Foto: José Mellado.

El mayor porcentaje de egresados del nivel secundario que pueden irse a otra ciudad a estudiar carreras como abogacía, contador público y medicina, entre otras, no vuelve a la región debido al acotado campo laboral que ofrecen las comunidades de la Región Sur.

En este marco, en los distintos pueblos se impulsa el dictado en forma gratuita carreras cortas con títulos de validez nacional que ofrecen posibilidades ciertas para una salida laboral.

El primer Instituto Terciario de la región, comenzó a funcionar en Jacobacci, en la década del 90 y muchos años después se fueron sumando sedes en distintos pueblos. Las temáticas de las carreras cortas apuntalan el crecimiento en los segmentos económicos mencionados.

Según datos brindados desde Educación, más de medio centenar de jóvenes egresa cada año en la Región Sur de las ESRN, los CENS y los CET. Sin embargo, por distintas cuestiones, pero sobre todo por razones económicas y/o familiares, el mayor porcentaje de ellos no pueden emigrar a las grandes ciudades para poder estudiar en una universidad.

Si bien, en tiempos de pandemia, la modalidad del cursado virtual se ha incrementado y la fibra óptica atraviesa la Región Sur desde el mar a la cordillera, no todos los pueblos acceden a los servicios que brinda esta tecnología. En muchas ocasiones, la mala conectividad o la escases de recursos tecnológicos apropiados, también constituyen un obstáculo.

“Está muy difícil para la mayoría de nuestros jóvenes irse a estudiar a otras localidades. Lo más cerca que tenemos es Bariloche, pero los costos que debe afrontar una familia son muy elevados. La carrera que se esta dictando en nuestro instituto brinda una gran posibilidad. No solamente para los jóvenes locales, sino también para aquellos de los parajes y pueblos cercanos. Es muy importante contar con una tecnicatura en Comallo” señaló el director del ITS, Alejandro Martín.

En esta localidad, se dicta la Tecnicatura Superior en Gestión de la Producción Agropecuaria con Orientación Hortícola y Manejo de Pasturas. “Fue pensada en la producción local y regional. En el valle de Comallo se produce alfalfa y también tenemos una importante producción de hortalizas. Ya ha egresado una veintena de jóvenes y, por suerte, la mayoría se ha insertado en el mercado laboral” agregó.

En Sierra Colorada se lanzó la Tecnicatura Superior en Acompañamiento Terapéutico. Foto: Gentileza.

A partir de este año, en Maquinchao, zona donde la ganadería ovina es principal actividad productiva, comenzó a dictarse la Tecnicatura en Producción Agropecuaria con Orientación en Forraje y Ganadería, con más de medio centenar de inscriptos.

En Los Menucos está terminado la Tecnicatura Superior en Economía Social con Orientación al Desarrollo Local y Rural que este año tendrá 17 egresados, y en agostó comenzó a dictarse la Tecnicatura Superior en Energías Renovables y Apropiables.

“Esta nueva propuesta surgió como respuesta a lo que es el hidrogeno verde y las nuevas políticas ambientales” admitió el director del ITS de Los Menucos, Diego Álvarez y agregó que el poder contar en la región con un variado menú de carreras terciarias cuyos títulos tienen validez nacional, “es una herramienta importantísima. Si bien es cierto que muchos jóvenes no pueden irse a otras ciudades a continuar sus estudios y estas propuestas representan una gran oportunidad para ellos, también es una posibilidad para aquellas personas de otros lugares interesadas en las ofertas educativas de nuestra región. En el caso de energías renovables, es una carrera que se dicta en pocos lugares de país” afirmó.

Álvarez resaltó que las propuestas educativas se implementan en función a las necesidades de la región y son a termino. “Eso hace que no se sature la región de profesionales de la misma índole”.

Energías Renovables y Apropiables, la nueva propuesta del ITS de Los Menucos. Foto: Gentileza.

Hace un mes, se lanzó en Sierra Colorada la Tecnicatura Superior en Acompañamiento Terapéutico y en Valcheta, comenzará a dictarse en el 2022 la Tecnicatura Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo, propuesta que fue consensuada teniendo en cuenta la proyección vinculada a la planificación económica de la región, para formar profesionales que se demanden en un futuro cercano, desde la actividad económica, servicios gastronómicos y hoteleros, actividad minera, obras públicas, actividad privada, entre otras.

En la mayoría de las tecnicaturas, la propuesta curricular está organizada en tres años y la organización de la carrera contempla una progresiva complejidad integrándose con campos del conocimiento general, de fundamentos, específicos y de la práctica profesionalizante.

EL ITS de Jacobacci, pionero en formación técnica

En 1991 se fundó en Jacobacci el primer Instituto de Formación Docente Continúa de la Región Sur rionegrina, con el objetivo de dar respuesta a una demanda insatisfecha en la zona. Fue así que durante varios años se dictó el Profesorado de Enseñanza Primaria con Orientación Rural de Meseta.

A fines de año 1999 este establecimiento educativo se reconvirtió en Instituto de Nivel Superior no Universitario con el objetivo de implementar carreras de formación técnica profesional y contribuir, como fin principal, a la formación de profesionales capaces de intervenir a partir del conocimiento científico y técnico al mejoramiento de las actividades productivas de la Región Sur.

A partir de allí se implementaron tecnicaturas vinculadas a la gestión empresarial con orientación agropecuaria, en cooperativas, turismo, informática y administración de empresas, entre otras.

Actualmente las propuestas académicas son Material Rodante Ferroviario, Operaciones Mineras y Recursos Hídricos. En el 2022 se sumará Construcciones Civiles.

El ITS de Jacobacci fue el primero de la Región Sur. Para el 2022, ofrece cuatro tecnicaturas. Foto: gentileza.

“El diseño de estas carreras de formación técnica se hacen en base los requerimientos actuales del mercado laboral regional, provincial y nacional. Son propuestas con diseños propios aprobados por el Ministerio de Educación y el INET y el título tiene validez nacional. Eso hace que sean más atractivas” señaló la directora Eliana Velázquez.

En los últimos años, este centro de altos estudios logró reinsertarse en la comunidad y en la región como el más importante. Ello debido a una política de expansión que incluye capacitaciones, seminarios, talleres y conversatorios. “Fuimos creciendo y generando esta impronta de inserción en nuestra comunidad y en la región. Primero se hizo todo un trabajo en la institución, en fortalecer el trabajo administrativo y pedagógico con nuevas las propuestas educativas y luego hacia afuera , incorporando talleres científicos, culturales y tecnológicos. Observamos resultados altamente positivos” afirmó.

Velázquez detalló que este año se comenzaron a articular acciones con distintas instituciones locales y se crearon nuevas ofertas. A través del programa Creando Mi Universo, se dictan talleres abiertos a la comunidad en elaboración de cosméticos, impresiones en 3D y bandas de música, y un taller de enseñanza del idioma inglés destinado a niños de escuelas primarias. A ellos suman talleres de coaching ontológico, identidad digital y orientación vocacional ocupacional, para estudiantes de nivel medio..

La directora del ITS de Jacobacci, Eliana Velázquez, resaltó la importancia de las ofertas educativas para los jóvenes de la zona. Foto: José Mellado.

Por otro lado, ante un requerimiento del municipio de Maquinchao, se capacitan a agentes municipales y vecinos de esa localidad en Bromatología.

“Para el 2022 tenemos previstos capacitaciones y formación, teniendo en cuenta la temática del hidrogeno verde y fuentes de energías renovables. Estamos trabajando en una propuesta para formar recurso humano calificado en gestión ambiental. También, con el objetivo de generar condiciones para el acceso al mundo del trabajo, se implementarán cursos básicos de asistente administrativo contable y auxiliar jurídico notarial” sentenció la directora.

“Es mi segunda casa”

“Somos una gran familia. Tenemos mucho acompañamiento y apoyo por parte de docentes y directivos. Si no entiendo algo o tengo alguna necesidad, buscan la manera de acompañarme para que pueda resolverlo. También hay mucho compañerismo. Me siento muy cómoda. El instituto es mi segunda casa” señala Antonella Córdoba (25) cursa el segundo año de la Tecnicatura en Operaciones Mineras, en el ITS de Jacobacci.

«El instituto es mi segunda casa»: Antonella Córdoba (25), oriunda de Gastre. Estudia en Jacobacci. Foto: José Mellado.

La joven es oriunda de Gastre, localidad chubutense ubicada a unos 160 kilómetros al sur. En esa pequeña comunidad de unos 850 habitantes, no hay institutos terciarios ni sedes universitarias y, además la conectividad es muy las. La joven detalla que, exceptuando Jacobacci, las opciones más cercanas para continuar estudiando son Esquel, a 330 kilómetros, o Trelew, a 450 kilómetros. “Jacobacci era lo más cerca que tenía para no estar lejos de mi familia. Además me gustó la tecnicatura en minería. Gastre en una zona donde la explotación minera de primera categoría está en discusión y, veo como una posibilidad concreta de trabajo” agrega.

Cecilia Anguita (32), es mamá de un niño. Nació en Jacobacci y hace unos años comenzó a estudiar Profesorado de Historia en Bariloche, localidad en la que tuvo que instalarse. “Por cuestiones económicas, tuve que abandonar. No podía costearme la carrera. Mi hermano estudia en el ITS de Jacobacci, y el me incentivó a que venga a ver las carreras. Me inscribí en Operaciones Mineras y acá estoy, haciendo algo que me gusta. Estudio en muy pueblo, una carrera gratuita” afirma.

Cecilia Anguita (32) cursa la Tecnicatura en Operaciones Minera, en el ITS de Jacobacci. Foto: José Mellado.

La mujer también destaca la predisposición y el acompañamiento de los docentes y directivos. “En la universidad me las tenía que arreglar sola y como sea. A veces no tenía para comprar el material de estudio y a nadie le importaba. Acá, si te pasa algo así, los mismos profesores te lo facilitan” sentenció.

Donde existe una mayor migración es en la zona rural

«En ciudades y pueblos de la región la población continúa creciendo, pero en las poblaciones rurales dispersas esta tasa es negativa» señaló Marcos Mare, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue.

La migración de la Región Sur se manifestó en forma importante a partir del siglo XX con los ciclos económicos que reflejó el precio de la lana a nivel internacional.

«En los pueblos y ciudades de la Línea Sur se reconoce en los últimos años un crecimiento demográfico para aquellos con más de 500 habitantes (Ramos Mexía, Comallo, Pilcaniyeu, Sierra Colorada, Maquinchao, Los Menucos, Jacobacci y Valcheta), en tanto que los asentamientos menores en general son expulsores de población, es el caso de Sierra Pailemán, Nahuel Niyeu, Comicó y Aguada de Guerra (Mare et al.2019). Esta tendencia migratoria, de envejecimiento poblacional y de abandono de los campos son también registradas por Chalde, 1988: Steimbreger y Kreiter, 2009; Bendini, et al, 2008″ (*).

Para el interior rural, caraterizado por pequeñas explotaciones y población rural dispersa, el problema social y ecológico de la desertificación se ve agravado por la incidencia de otros fenómenos naturales.

Las migraciones se manifestaron ante las crisis económicas. Foto: José Mellado.

Solo considerando los últimos 20 años, el sector septentrional de esta zona atravesó un período de más de de seis años consecutivos de sequía (Río Negro.2011); en dos oportunidades se produjo la acumulación de cenizas volcánica a consecuencia de la erupción de los volcanes Puyehue 2011 y Chalten 2008, en el cordón cordillerano activo al oeste; y se añaden incendios (2003), y precipitaciones torrenciales (marzo de 2012, abril 2014, octubre 2016, etc.).

Para el período referido por ejemplo, el conjunto de estos eventos generó un a reducción en más de un millón de cabezas del stock ovino provincial.

(*) Mare, M; Pérez, G (2021) Región Patagónica, En Velázquez, G (dir) Atlas histórico y geográfico de la Republica Argentina. Calidad de Vida II. Tandil, IGHCS.