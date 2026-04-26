Cerró un paso fronterizo entre Neuquén y Chile este domingo 26 de abril por nieve y hielo sobre la calzada

Abril se despide con un descenso de temperatura brusco, sobre todo en la zona de la cordillera en la Patagonia. Este domingo 26 de abril, el Paso Internacional Pino Hachado se encuentra cerrado al tránsito debido a condiciones climáticas adversas que tornaron la ruta intransitable.

Según el último reporte oficial emitido a las 08:00 hs, el corredor presenta formación de hielo y acumulación de nieve sobre la calzada, lo que impide la circulación segura de todo tipo de vehículos.

Las autoridades informaron que se realizará un nuevo relevamiento a las 10:00 hs para determinar si es posible habilitar el paso o si la clausura se extiende por el resto de la jornada.

Un combo peligroso: viento, rocas y animales sueltos, las recomendaciones de Vialidad Nacional

La situación en la zona de Pino Hachado es compleja y no solo por el clima. Vialidad Nacional emitió una serie de advertencias clave para quienes se encuentran esperando en las cercanías del centro de frontera. El reporte de las 8.00 indica la posible caída de piedras en el kilómetro 48, además de la presencia de vientos moderados que, sumados a la nieve, reducen la visibilidad en los sectores más altos.

El reporte incluye además un aviso por animales sueltos sobre la cinta asfáltica, un peligro adicional para los conductores en condiciones de baja adherencia.

Servicio al viajero: ¿Qué pasos siguen abiertos?

Mientras Pino Hachado permanece con las barreras bajas, el resto de los cruces de la provincia operan —por ahora— bajo sus horarios de invierno (de 09:00 a 18:00 hs en la mayoría de los casos). Sin embargo, se recomienda no emprender viaje hacia la frontera sin antes consultar el estado de transitabilidad, ya que el temporal podría afectar otros puntos como Cardenal Samoré o Icalma.

Para consultas urgentes, Vialidad Nacional mantiene habilitadas sus líneas 0800-222-6272 y 0800-333-0073, aunque se recuerda que la atención telefónica personalizada es de lunes a viernes.