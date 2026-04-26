Cierran Punta Bermeja este domingo: alerta en la costa de Río Negro por vientos de hasta 100 km/h

La llegada de un fuerte temporal a la región obligó a disponer el cierre preventivo del Centro de Interpretación de Punta Bermeja este domingo 26 de abril. La medida alcanza a toda la jornada y se tomó ante las condiciones climáticas adversas previstas para Viedma y la costa atlántica.

La decisión fue confirmada por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, luego de los informes meteorológicos que anticipan lluvias intensas y ráfagas de viento que podrían superar los 100 kilómetros por hora. En ese contexto, no habrá atención al público durante el domingo.

Desde el organismo provincial señalaron que el objetivo es resguardar tanto a visitantes como a trabajadores frente a los riesgos que implican este tipo de fenómenos. El cierre forma parte de un esquema de respuesta coordinado impulsado por el Gobierno de Río Negro ante contingencias climáticas.

Recomendaciones ante el temporal

Informarse únicamente a través de canales oficiales.

Evitar traslados innecesarios, especialmente hacia zonas costeras.

Respetar las indicaciones de los organismos de Protección Civil.

Las autoridades recordaron que este tipo de medidas preventivas buscan minimizar riesgos en una jornada en la que se espera un fuerte impacto del clima en toda la región.