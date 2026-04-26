12 allanamientos contra el microtráfico en Neuquén dejaron droga, armas, dinero y nueve detenidos

En un operativo conjunto entre el Ministerio Público Fiscal y la Policía provincial, se realizaron 12 allanamientos simultáneos en distintos sectores de Neuquén, con principal foco en el barrio Valentina Sur. Como resultado, se secuestraron estupefacientes, armas, dinero en efectivo y fueron demoradas nueve personas.

Los procedimientos se concretaron durante la noche del sábado y contaron con la participación del fiscal general José Gerez junto al equipo de la fiscalía de Narcocriminalidad y efectivos de la división Antinarcóticos.

El foco estuvo en Valentina Sur

Del total de medidas judiciales, diez se concretaron en Valentina Sur, una en Parque Industrial y otra en Senillosa. Los allanamientos habían sido autorizados por el juez de garantías Raúl Aufranc.

“En estos lugares operan bandas que se dedican a la venta de drogas según la información que hemos logrado recopilar junto a la división Antinarcóticos de la Policía, y por ese motivo estamos haciendo esta intervención”, explicó anoche el fiscal general.

Droga, armas y una casa clausurada

Durante los operativos se secuestraron 2,5 kilos de marihuana, siete plantas de cannabis, 3,5 millones de pesos en efectivo, tres armas de fuego, municiones, balanzas de precisión y un automóvil que habría sido utilizado para distribuir la droga.

Además, una vivienda identificada por los investigadores como presunto punto de comercialización fue clausurada por orden judicial.

Dos sospechosos escaparon

Fuentes judiciales informaron que dos personas lograron escapar en vehículos durante el despliegue policial. En paralelo, las nueve personas demoradas quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal, que en las próximas horas definirá su situación procesal.

La investigación continúa para determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados en la red de microtráfico.