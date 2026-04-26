El modelo que puso en jaque a la mafia italiana llegó a Buenos Aires para capacitar a fiscales federales

Especialistas italianos expusieron ante funcionarios judiciales argentinos en una serie de jornadas sobre cooperación internacional. Foto Matías Pellón/Fiscales.gob.ar

Fiscales federales de distintos puntos del país participaron esta semana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de una mesa de diálogo sobre el modelo italiano de persecución del crimen organizado. La actividad se desarrolló en el marco del Programa Falcone-Borsellino, impulsado por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), junto al Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia y la Organización Internacional Ítalo-Latino Americana.

La propuesta estuvo orientada a magistrados y funcionarios del Ministerio Público Fiscal y tuvo como eje el intercambio de experiencias sobre estructuras mafiosas, recuperación de activos y cooperación judicial internacional.

Un modelo centrado en la experiencia italiana

El ciclo incluyó cinco conversatorios encabezados por el fiscal adjunto del Tribunal de Bari, Milto Stefano De Nozza, quien expuso sobre las herramientas utilizadas en Italia para desarticular organizaciones criminales complejas.

Foto Matías Pellón/Fiscales.gob.ar.

Según explicaron desde la organización, el objetivo es “promover la armonización de estándares operativos” y fortalecer la coordinación entre organismos para enfrentar delitos vinculados al narcotráfico, la corrupción y el lavado de dinero.

Durante una de las jornadas, desarrollada en la sede de la Procuración General de la Nación, se analizó el rol de colaboradores y testigos de justicia en procesos antimafia, así como la posibilidad de tomar declaraciones a distancia y reforzar mecanismos de protección.

Prevención patrimonial y control judicial

Otro de los encuentros se realizó en la sede de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), donde se abordó el sistema italiano de medidas de prevención patrimonial.

Entre los temas tratados figuraron el secuestro preventivo de bienes, la confiscación anticipada y la detección de incrementos patrimoniales injustificados como indicio de actividades ilícitas.

También se debatió sobre las maniobras de infiltración mafiosa en empresas y las herramientas judiciales para intervenir en su administración cuando existen sospechas fundadas.

Participación de fiscales de todo el país

En las distintas jornadas participaron representantes del Ministerio Público Fiscal de varias jurisdicciones argentinas, entre ellos fiscales especializados en narcocriminalidad, delitos económicos y recuperación de activos.

El programa continuará con nuevos encuentros centrados en el régimen penitenciario y en el uso de inteligencia criminal aplicada a investigaciones complejas, con apoyo de la Embajada de Italia en Buenos Aires.