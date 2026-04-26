«Presente continuo» llega a Neuquén para visibilizar la discapacidad: «Ser diferente está re bueno»

Un viaje en avión de Neuquén a Buenos Aires representa, para muchas personas, un trámite de rutina. Para Mercedes y su hijo Juan Cruz, ese trayecto fue un “pequeño triunfo” que la desbordó de emoción. “Ser diferente está re bueno», afirmó Valentina. Ella guarda un tesoro similar: el día que su hijo Lisandro se largó a andar en bicicleta sin rueditas a los tres años. Ambos niños tienen autismo. Estos logros de la cotidianeidad son el motor de quienes maternan y paternan a niños con discapacidades.



De ese valor agregado que adquiere la cotidianeidad nació el biodrama “Presente Continuo”. El cineasta Ulises Rosell quiso retratar el traspaso de la niñez a la adolescencia de Lisandro, el hijo que tiene junto a a la actriz Valentina Bassi. Las repercusiones de la película superaron las expectativas de los tres: se convirtió en un símbolo de lucha frente a los recortes en el área de Discapacidad por parte del Gobierno de Javier Milei. Además, llevó un abrazo a las familias que están atravesando la misma situación.



Esa fue la sensación que tuvo la exconcejala y referente de la Fundación La Ciudad, Marcedes Lamarca, cuando escuchó a Bassi en una entrevista. “Sentí que era necesario traer esa mirada a Neuquén. Hay una potencia sanadora en compartir lo que nos pasa, porque en discapacidad, lo que para otros es normal, para nosotros es una fiesta que merece ser contada”, reflexionó.



Así fue que le escribió y la convocó para transmitir “Presente continuo” en el Auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA). La Municipalidad y la jefa de Gabinete, María “Tana” Pasqualini, avalaron la iniciativa y colaboraron con las gestiones.



Valentina aceptó la invitación encantada. “Nos gusta que la película gire. Somos nosotros dos quienes la llevamos adelante sin estructuras comerciales. Que las provincias y los municipios se inquieten por llevarla es lo que permite que el mensaje se expanda”, resaltó Bassi. Para la actriz, llegar a la capital neuquina representa la oportunidad de generar un espacio de reflexión.



“Los debates que abre la película son oxígeno, un poco de aire para estos momentos tan difíciles. La obra es muy amorosa y luminosa. Te lleva para otro lado y te muestra que tener un hijo diferente te permite una vida distinta, que también está buenísima”, remarcó con orgullo.



Lamarca comparte esta mirada sobre maternar a un niño con autismo. “Muchas veces transitamos estas crianzas en soledad o sintiendo que el mundo no está preparado para nuestros hijos. Cuando logramos algo que parece simple, como el viaje en avión que hicimos con Juan Cruz, la emoción te desborda porque sabés todo el esfuerzo que hay detrás. Traer esta película es una forma de decirnos que no estamos solas, que nuestras luchas son reales y que también hay mucha luz en este camino”, enfatizó.

«Presente continuo» se presenta en el MNBA en Neuquén



El título del biodrama que se presentará este lunes a las 18 en el Auditorio del MNBA encierra una filosofía de vida que Bassi descubrió a través de su hijo. Mientras el mundo neurotípico se angustia por el futuro, Lisandro habita un tiempo sin esas cargas. Valentina explicó que “tener un hijo diferente” te invita a alejarte de las etapas tradicionales que la sociedad impone.



Para ella, acompañar a Lisandro es sumergirse en un andar distinto, donde los avances se miden en “micro-triunfos” y la conexión se da a través de lenguajes propios, rompiendo con la linealidad de lo que se espera de un niño o un adolescente.



Esa comunicación alternativa encontró, años atrás, un canal inesperado: el arte. Bassi recordó con ternura la época en la que su hijo sintonizó con un cuadro de Caravaggio. Durante tres años, esa imagen fue su objeto de apego, su “osito de peluche” que llevaban incluso a la casa de sus amigos. “Nos comunicábamos a través de ese cuadro. Cantábamos al lado de la imagen, le pusimos brillantina en el pelo; hicimos de todo para entrar en su mundo. Esas son las cosas de una crianza diferente que me maravillan de amor”, resaltó la actriz.



La filmación del biodrama fue un proceso artesanal. Lisandro ya estaba acostumbrado a ver a su papá, Ulises Rosell, siempre con una cámara, así que “ni se enteraba” de que estaban grabando una película. La sorpresa llegó el día del estreno, cuando el joven se vio en la pantalla gigante. Contra todo pronóstico, se sentó en primera fila y permaneció en silencio. “Se mataba de risa, decía los textos, los repetía porque se los acordaba. Creo que ahí entendió el trabajo de su papá y le encantó que lo miren”, contó Bassi.



La película se estrenó en junio de 2025 con funciones especiales en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), el Cine Arte Cacodelphia y se presentó en el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente. Bassi la lleva a cada lugar al que la invitan: la transmitieron en Córdoba, Rosario, Santa Rosa y también la difundieron en las provincias de Tucumán y Salta. Ahora llega a Neuquén.



Mercedes Lamarca aún no la vio, quiere esperar a la función en el MNBA. Con solo ver el tráiler ya se le llenan los ojos de lágrimas. “En un contexto donde todo parece ir en contra, sostener estos espacios es una forma de seguir apostando por nuestros hijos y por una sociedad más justa”, enfatizó. El biodrama se transforma en una herramienta política y un punto de encuentro. “Ser diferente está re bueno, sin romantizar las dificultades, pero sin descartar la belleza de ese andar por la vida”, concluyó Valentina.

La obra se propone contar una historia familiar desde el lenguaje del arte. Bassi lo define como “un hecho creativo” donde se mezclan escenas documentales, situaciones guiadas e improvisación. El espectador nunca sabe con exactitud dónde termina la realidad y dónde empieza la puesta en escena.

La película se filmó de manera artesanal, con ahorros propios y sin apoyo del INCAA.

Recortes en Discapacidad: «Hay situaciones muy angustiantes, crueles e inhumanas»

La transmisión del biodrama, “Presente continuo”, coincide con un clima de profunda incertidumbre en el sector de la Discapacidad. Tanto la actriz, Valentina Bassi, como la referente de la Fundación La Ciudad, Mercedes Lamarca, advirtieron que las consecuencias de las políticas de ajuste, del gobierno de Javier Milei, recaen directamente sobre la salud y los derechos de las familias.



Bassi explicó que su rol como activista surgió de forma espontánea, tras el estreno de la película en junio del 2025. “Inmediatamente empezó el colapso en discapacidad e intentamos que salga la Ley de Emergencia porque se desbordó todo el sector. Me encontré en este lugar, que nunca fue buscado, como una especie de voz de muchas personas que no son escuchadas”, señaló. Para la actriz, la lucha no admite pausas: “Este gobierno te obliga a no aflojar. En cuanto te relajás, te mete una derogación de la ley de emergencia o una suspensión”.



En el caso de Bassi, además, se ve afectada por el desfinanciamiento en Cultura. “La obra social que tengo yo, y por ende mi hijo, está en convocatoria de acreedores porque no hay laburo para los actores, por lo tanto, no hay aportantes y mi hijo Lisandro depende de eso. Estoy en un riesgo continuo”, explicó la referente.



Lamarca manifestó su preocupación por la vulnerabilidad de los tratamientos y el rol del Estado. “El decreto que permite la desregulación del sistema de prestaciones es un golpe directo a la calidad de vida de nuestros hijos. Al romper el arancel único nacional, lo que hacen es dejar a las familias a merced de lo que cada obra social quiera pagar y eso, en la práctica, significa que muchos profesionales dejen de atender porque no les rinde. No es solo un recorte económico, es un recorte de derechos básicos”, advirtió la referente neuquina.



Bassi ve de cerca el deterioro de las familias que tienen personas con discapacidad: “Me llegan muchísimos mensajes de todo el país. Hay situaciones muy angustiantes, crueles e inhumanas”.

Ambas madres y activistas remarcaron que el ajuste atenta contra los derechos y la calidad de vida, sobre todo de los niños con discapacidad, ya que ven interrumpidos sus procesos y tratamientos en una etapa clave.