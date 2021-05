Con un bocinazo, trabajadores de Salud volvieron a reclamar en Roca

"Si hoy no hay más gente acá, es porque estamos desbordados por la demanda de pacientes en las distintas áreas del hospital". La frase de Patricia Baeza -representante de los trabajadores de la Salud- muestra a las claras dos realidades. Por un lado, la gran demanda que existe en el hospital Francisco López Lima en medio de la segunda ola por el covid-19; y por otro la necesidad de mantener activo el reclamo salarial ante las autoridades provinciales.

Así y en medio de una fría mañana, los trabajadores comenzaron cerca de las 11:30 una nueva movilización por las calles céntricas de la ciudad. Agrupados en la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (Asspur), una caravana de varias cuadras comenzó la protesta por las calles céntricas de Roca, logrando la adhesión de transeúntes y automovilistas que a esa hora transitaban por ese sector.

Julio Fernández, trabajador del hospital, dijo que la situación sigue siendo la misma. "Seguimos pidiendo una recomposición salarial y el gobierno no nos escucha. Hemos pedido que la gobernadora nos escuche pero no se sienta a dialogar con nosotros", aclaró.

Al igual que Baez, señaló que están en una situación de "colapso" en el hospital y que lo ideal sería que no haya protesta y que puedan centralizar sus energías en la tarea sanitaria.

"Yo no quiero estar protestando, no está buena esta situación", dijo el trabajador, quien aclaró que la solución al problema pasa por una cuestión económica pero también política por parte del gobierno provincial. "Somos trabajadores de Salud y conformamos un sindicato para poder discutir cuestiones específicas. Hay otros sindicatos que no lo saben y por eso no lo discuten. Necesitamos que nos den una solución", demandó el trabajador.

Los trabajadores reclamaron durante varios minutos sobre la ruta nacional 22. (foto: Juan Thomes)

La columna de vehículos partió del hospital y así llegaron a la ruta nacional 22 donde trasladaron el reclamo a los automovilistas que transitaba por ese sector de la ciudad. Primero lo hicieron con la caravana y luego bajaron de los vehículos para caminar por esa transitada vía de comunicación.

Los trabajadores dieron a conocer un comunicado de prensa donde cuestionar la actitud del gobierno provincial y el escaso diálogo que mantienen con los trabajadores de la Salud. "La Pandemia desnudó todas las fragilidades del Sistema de Salud de la provincia de Río Negro, puso en el centro la necesidad que el Estado tome el rol que debe tener en nuestra comunidad en el cuidado, promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y recuperación de las enfermedades, expresaron.

Y aseguraron que desde el gobierno aseguran que el sistema de Salud está fortalecido. "Pero en los pasillos y en las salas de los hospitales, los directivos confiesan que estamos peor que el año pasado. Personal agotado, ninguneado, desconocido por la máxima figura política elegida por el pueblo. La gobernadora Arabela Carreras. Con las camas de terapia al 100%, teniendo que asistir por varias hs. a pacientes que necesitan asistencia respiratoria mecánica, en las guardias, con el colapso en el cuerpo, en la cabeza y en nuestros corazones", remarcaron.

Aseguraron que siguen cobrando salarios en negro, por debajo del ingreso mínimo, sin la escucha en las mesas de diálogo y excluidos de la discusión de los sueldos. "Nos dicen que nos hemos ´fortalecido'. Que hemos aprendido y que estamos 'más fuertes'. Todas mentiras que esgrimen para justificar recorridas con falsas inauguraciones y reparto de fondos públicos en una “burda campaña electoral”.

Los trabajadores volvieron a demandar una participación activa en la Mesa de la Función Pública junto al resto de los gremios que agrupan a los trabajadores estatales.

