Con un triple agónico de Almendra, Independiente ganó en el Federal

Luego de dos caídas, Independiente de Neuquén ganó su primer partido en el Federal de básquet en un final emocionante. Fue 84 a 83 contra All Boys en La Pampa y con un triple de Pablo Almendra a 1.3 segundos del cierre.

"La última bola fue una jugada del entrenador. él me dio la confianza para que tire. Leo Bustamente cortinó bien, en el momento justo. La defensa me llegó pero pude hacerme un espacio para el tiro. Pensamos que había terminado pero quedaba 1 segundo, nos tuvimos que concentrar de nuevo para defender", relató Almendra en diálogo con Río Negro.

El agónico triunfo del Rojo no solo se explica por esa acción decisiva sino también por el brillante partido de Lucas Villanueva, máximo anotador con 40 puntos y autor de 6 triples en 9 intentos.

El equipo neuquino había perdido con Pérfora de local en el debut y el viernes contra Ferro en General Pico. Los dirigidos por Marcelo Remolina no empezaron bien la noche ante All Boys que rápidamente se adelantó 12 a 0.

"Fue durísimo, veníamos cansados después de un partido intenso con Ferro donde dominamos el juego y no lo supimos cerrar en el último cuarto. Con All Boys teníamos que jugar inteligente, bajando las posesiones. Ellos son un equipo que corre mucho y nosotros veníamos con un desgaste grande, no podíamos entrar en ese juego", analizó Almendra.

A pesar del mal arranque Independiente logró reponerse y achicó la ventaja a cuatro (25-21) en el primer cuarto. Más allá de la recuperación, el local se mantuvo casi siempre arriba. Al comienzo del tercer parcial, el visitante logró ponerse al frente pero le duró poco y volvió a irse abajo al cierre del tercero.

Villanueva y Almendra sostuvieron al Rojo para llegar con chances a la última jugada que los tuvo como protagonistas. El primero no se apuró, abrió con un buen pase y el segundo marcó el triple del triunfo a 1.3 segundos del final. Apretado por el reloj, All Boys falló el tiro siguiente y los neuquinos festejaron.

Más allá de haber sido el héroe de la jornada, Almendra destacó a sus compañeros. "Lucas (Villanueva) estuvo intratable, eso nos ayudó a mantenernos en juego. Los juveniles nos dieron una mano tremenda en la rotación. No teníamos a Juan Levrino ni a Gino Veronesi", valoró.

La gira pampeana concluirá mañana contra Juventud Unida de Alpachiri desde las 21 horas. Ambos llegan con un récord de 1-2 por lo que intentarán ganar para no quedar en el fondo de la zona. "Buscaremos ganar para volver en los primeros puestos de la tabla", afirmó Almendro.