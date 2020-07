Con "Vuelve", Nahuel Pennisi abre las fronteras de su música

El cantante, guitarrista y compositor Nahuel Pennisi, quien atraviesa un gran momento, presentó “Vuelve”, un adelanto de su tercer disco que tiene previsto publicar en agosto próximo y que contó la producción del exitoso músico colombiano Julio Reyes Copello, experiencia que implica una apertura hacia un camino de proyección internacional, “pero sin olvidar” sus raíces.



“Tratamos de sacar la mejor música posible, fue muy importante laburar con un productor tan grosso como Reyes, un prodigio de la música, son personas que vienen a mejorarte”, apuntó en charla con Télam Nahuel Pennisi desde Tucumán, donde vive la cuarentena junto a su mujer y su hijo Mateo, de 10 meses.



Desde chico supo que iba a ser músico, canta desde siempre. No vidente de nacimiento, Pennisi, de 29 años, fue criado en un hogar donde la música tenía un gran protagonismo. A los cuatro años experimentó como autodidacta con un teclado hasta llegar a la guitarra que hoy es el instrumento con que se acompaña y con el que mejor se expresa, además de su voz.

Se lanzó como artista callejero a los 16 años en Buenos Aires y nunca abandonó la música. Con el tiempo se convirtió en un profesional que se caracteriza por combinar lo popular con lo académico a partir de una gran sensibilidad.

El 10 de julio a las 20 realizará su primer concierto vía streaming: un homenaje a las obras más importantes del trovador cubano Silvio Rodríguez.



Acerca de “Vuelve”, una canción íntima que lleva letra de Miriam Vega y que trabajó junto al galardonado pianista Reyes Copello -quien compuso y produjo música para Marc Anthony, Ricky Martin, Alejandro Sanz, Jennifer López, Thalía y Alejandro Fernández, entre otros-, Pennisi expresó que de algún modo el título del tema marca su regreso “a lo que tiene que ver con mi carrera”.



“El videoclip de la canción la grabamos en Tucumán, con teléfonos, mi mujer hizo las tomas, representando las imágenes de una forma profunda”, comentó el músico.

Acerca del concepto musical del disco que tiene pensado publicar en breve, Pennisi contó que tendrá varias vertientes. “Es un álbum donde aparecen varias improntas, la música popular que me acompaña desde siempre y los aires más latinos que eso es lo nuevo; es como tratar de mantener mi propia esencia, adaptándome en este tiempo de la música, pero sin olvidar mis raíces”.

Nahuel Pennisi, junto a Silvio Rodríguez.



“Estoy muy emocionado, habrá versiones de algún tema folclórico, de algún tema que todos conocemos -adelantó, aunque sin profundizar demasiado-. Ojalá que la gente lo reciba de una manera muy linda, es muy emocionante”.

En ese sentido, Pennisi indicó que lo que viene es un trabajo “más de proyección, la música popular hace eso de proyectar para afuera, la música tiene lugar para todos, yo amo tocar para toda la gente, es lindo conocer otro público, siempre representando a mi país, no me olvido de mis raíces”.

A principios de este año Nahuel conquistó al público del Festival de Viña del Mar y fue distinguido en la categoría folclore donde se alzó con dos galardones: el de ganador y la mención a Mejor Intérprete con su tema “Avanzar”.

“Con el tiempo uno se va desarrollando más y uno puede identificarse con lo que hace”, agregó el cantautor, quien a lo largo de estos años compartió músicas con artistas de la talla de León Gieco, Pedro Aznar, Teresa Parodi, Soledad, Luis Salinas, Chango Spasiuk, Ligia Piro y el grupo Carajo, entre otros.

En relación a cómo lo modificó el hecho de ser padre, el músico dijo: “Ahora todas las cosas tienen un sentido más fuerte, te madura mucho, tiene la prioridad él, es muy emocionante verlo crecer; un hijo te enseña muchísimo, te pone a prueba, es un laburo muy hermoso, lo vivo con muchas alegrías y muchos aprendizajes”.

“Uno tiene en cuenta cosas que antes no tenía, ahora hay alguien más importante que tu propia vida, es gigante y muy grandioso -continuó-. Ahora lo bueno es que tengo menos tiempo para hacer las cosas, por eso hago que me rinda más, que sea efectivo. Un hijo viene a mejorarte, y con todo lo que está pasando, estoy feliz de la vida”.

En cuanto a proyectos futuros, el cantor comentó que el 10 de julio a las 20 realizará su primer concierto vía streaming: un homenaje a las obras más importantes del trovador cubano Silvio Rodríguez. “Yo siento mucha admiración por él. Tocaré solo con la guitarra”, indicó el músico que ya había hecho siete funciones en el Torquato Tasso con versiones del repertorio de uno de los mentores del Movimiento Nueva Trova.