Concejales de Neuquén abrieron el debate sobre el Instituto de Hábitat

“El Instituto de Urbanismo y Hábitat (IUH) no será para dar soluciones habitacionales a personas que estén en “situación de toma”, aseguró ayer el coordinador de Vivienda y Urbanismo de la comuna, Marcos Zapata, en el Concejo Deliberante.

El funcionario fue convocado para explicar los alcances del proyecto de creación del IUH, una iniciativa del intendente, Mariano Gaido, que recibió críticas de los bloques de la oposición.

Zapata enfatizó en la necesidad de que el organismo sea autárquico para brindar celeridad, lograr financiamiento y gestionar ante Nación u organismos de crédito, fondos con fines habitacionales.

“Fue un error en la ordenanza”, informaron los integrantes del gabinete municipal ante las consultas de los ediles sobre la modalidad de entrega o administración de las tierras municipales, que por ordenanza, es competencia del Concejo.

El secretario de Gobierno, Juan Martín Hurtado y el titular de la unidad de Gestión Municipal, Gastón Contardi, precisaron que la creación del IUH tendrá como complemento dos proyectos de ordenanzas que ingresaron este lunes.

Con ambas normativas de rezonificación de tierras en la meseta y del uso de remanentes -previo acuerdo con el foro de la meseta- se lograrían más de 700 terrenos a vender con servicios, con los cuales se implementará el plan de 2.000 lotes con servicios que fueron anunciados el sábado durante la apertura de sesiones.

“El proyecto del Instituto no ingresó a consecuencia de la toma, no vamos por la coyuntura con este proyecto, no se buscará regularizar el lugar para la gente se quede allí, estamos trabajando con la mediación para un relevamiento y eventual reubicación”, sostuvo Hurtado.

La concejala Angélica Lagunas del FIT se mostró disconforme con el diagrama del oficialismo. Destacó la necesidad de que se declare la emergencia habitacional y criticó la distinta vara de no aplicar el mismo criterio con las hectáreas ocupadas en el Rincón Club.