Condenaron a dos años a un hombre que provocó accidente fatal y huyó

Fernando Darío La Mattina, un conductor acusado y declarado responsable por causar la muerte de Claudio Gasparri y heridas graves su esposa en un incidente de tránsito en Vista Alegre, recibió la pena de 2 años de prisión en suspenso y 5 años de inhabilitación para conducir.

La decisión la tomó ayer un tribunal colegiado integrado por los jueces Mario Rodríguez Gómez, Estefanía Sauli y Lucas Yancarelli. La fiscal de homicidios, Sandra Ruixo, había requerido la pena de 3 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo y 7 años de inhabilitación especial para conducir. Y los abogados querellantes que representan a la familia de la víctima, habían solicitado 4 años de prisión efectiva e inhabilitación para conducir por 7 años.

Entre los agravantes para justificar el pedido de pena, la fiscal mencionó el daño causado y la actitud posterior al hecho del acusado. “No es lo mismo que se haya acercado y ayudado, a que no lo haya hecho. No mostró empatía en el momento del hecho; la actitud de fuga y falta de auxilio, no puede dejar de ser tomado en cuenta”. Entre los atenuantes, la representante del Ministerio Público Fiscal mencionó que el acusado no tiene antecedentes penales.

La Mattina había sido declarado responsable mediante sentencia el 30 de septiembre pasado, por los delitos de homicidio culposo en concurso ideal con lesiones graves culposas agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor, agravado por haberse dado a la fuga y no intentar socorrer a la víctima en carácter de autor.

El hecho ocurrió el 14 de febrero de 2018, cerca de las 16, cuando el imputado manejaba una camioneta pickup por la Ruta Provincial 7 en dirección Sur (desde el Dique Ballester hacia la localidad de Centenario).

En proximidades de la ciudad de Vista Alegre, en un tramo de curva delimitado por doble línea amarilla, inició un sobrepaso invadiendo el carril de circulación contrario, por donde transitaba a bordo de un automóvil un conductor quien iba en dirección Norte (desde Centenario hacía el Dique Ballester).

Ante la invasión del carril, este conductor maniobró su vehículo hacia la banquina, perdió el control del rodado, reingresó a la cinta asfáltica, invadió el carril contrario de circulación y embistió al automóvil que conducía Gasparri, quien era acompañado por su esposa.

La camioneta conducida por Fernando Darío La Mattina, no resultó alcanzada por la colisión y tras advertir el siniestro producto de su imprudencia, se dio a la fuga del lugar sin brindar asistencia a las víctimas. Como consecuencia de la colisión, Gasparri sufrió politraumatismos por los cuales perdió la vida en el acto mientras que su acompañante resultó gravemente lesionada y fue trasladada al hospital.

En cuanto al otro conductor que estuvo involucrado en el caso, fue absuelto con el fundamento de que su intervención en el hecho fue consecuencia de la mala maniobra realizada por el acusado. Durante el juicio la fiscal del caso contó con la colaboración de la asistente letrada Lucrecia Sola.