Conferencia web: "Inteligencia Artificial: viaje al centro de la revolución tecnológica"

El próximo viernes 11 de septiembre, la Universidad Nacional de Río Negro organiza el webinar “Inteligencia Artificial: viaje al centro de la revolución tecnológica”.

El mismo, estará a cargo del profesor John Atkinson (Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago, Chile) quien profundizará sobre qué es y cómo funciona lo que denominamos “Inteligencia Artificial”.

¿Qué son y cómo se diseñan los algoritmos? ¿Cuáles son los campos de aplicación? ¿Cuán confiables son los resultados? ¿Qué papel desempeña en la pandemia originada por el virus COVID19? ¿Cuáles serán sus aplicaciones en un futuro inmediato? , son algunas de las preguntas que serán abordadas por la exposición que será de acceso gratuito y abierta a todo público, previa inscripción a través de comunicacion@unrn.edu.ar.

La exposición se realizará a través de Google Meet, tendrá una hora de duración y será con cupos limitados.

También se transmitirá en vivo a través del Canal de YouTube de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN).

Perfil de John Atkinson

Es profesor e Investigador de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad Adolfo Ibañez (UAI), Santiago, Chile, donde también creó y dirige el Diplomado y Magister en Inteligencia Artificial (IA), que fue el primer programa en IA en Chile para profesionales. Previamente, fue profesor y director del Departamento de Ingeniería Informática, en la Universidad de Concepción, donde también fundó y dirigió el Laboratorio de Inteligencia Artificial, como también profesor en el Departamento de Informática, de la Universidad Técnica Federico Santa María, Valparaíso. El profesor Atkinson obtuvo un PhD in Artificial Intelligence (AI), de la University of Edinburgh, UK, y ha sido profesor e investigador visitante en la University of Cambridge (UK), IBM TJ Watson Labs (USA), e investigador visitante del MIT, entre otros. En los últimos 25 años, él ha liderado proyectos tanto científicos como tecnológicos relacionados a sistemas inteligentes, procesamiento automático de lenguaje natural (NLP), análisis automático de opiniones, para diverso tipo de problemas y aplicaciones. Además, el Dr. Atkinson ha sido consultor empresas nacionales e internacionales en temas de AI, y ha producido innovaciones y patentes internacionales en temáticas de NLP, análisis de emociones, nuevas tecnologías para atención automatizada de clientes, modelos predictivos de fraude, etc, algunas de las cuales ya han sido comercializadas. En el año 2010, el Profesor Atkinson recibió la distinción “ACM Senior Member Award” otorgada por la ACM (Association for Computing Machinery), New York, USA por sus contribuciones internacionales en ciencias de la computación tanto en el lado científico como aplicado.