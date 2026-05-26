Demoraron a dos personas y secuestraron un auto en Neuquén tras disparos contra un obrador

Investigan detonaciones en barrio Z1 de Neuquén: hallaron un arma dentro de un vehículo secuestrado.

Dos personas fueron demoradas y un vehículo quedó secuestrado este lunes en Neuquén capital, en el marco de una investigación por presuntas detonaciones de arma de fuego registradas en un obrador de viviendas del barrio Z1. El procedimiento fue realizado por efectivos de la comisaría 18, luego de una denuncia que alertó sobre disparos efectuados contra un predio ubicado en la intersección de calles Arce y El Cardenal.

Según se informó, el hecho ocurrió cerca de las 10:25, cuando personal policial acudió al lugar tras un llamado que advertía sobre daños provocados por disparos de arma de fuego.

Disparos y daños en un tanque de agua

Al arribar al predio, los efectivos entrevistaron al sereno del obrador, quien indicó que personas desconocidas habrían realizado entre cinco y seis detonaciones antes de retirarse del sector.

De acuerdo al relato brindado en el lugar, los disparos impactaron contra un tanque de agua instalado dentro del predio, provocando daños materiales.

Las primeras averiguaciones orientaron las sospechas hacia un grupo de personas que se encontraba reunido en una vivienda cercana y que presuntamente se movilizaba en un Volkswagen Gol Trend blanco.

El operativo y la demora de los sospechosos

Con esos datos, la Policía desplegó un operativo de patrullaje preventivo en distintos sectores del barrio. Cerca de las 11, los efectivos localizaron el vehículo señalado circulando por la zona.

El automóvil fue interceptado en inmediaciones de avenida Los Pájaros y calle El Hornero. Durante la identificación de los ocupantes y una inspección visual del rodado, los uniformados observaron un arma de fuego en el interior del vehículo.

Ante esa situación, se aplicaron las medidas de seguridad correspondientes y se procedió a la demora de las dos personas involucradas, además del secuestro preventivo del automóvil.

Pericias y secuestro de proyectiles

Posteriormente, personal de Criminalística realizó pericias en el obrador afectado. Allí se efectuaron registros fotográficos y el secuestro de dos proyectiles encontrados dentro del tanque de agua dañado.

La Fiscalía interviniente ordenó el secuestro del vehículo para profundizar la requisa y dispuso la realización de pericias sobre los demorados.

La investigación continúa para determinar las circunstancias del ataque y establecer responsabilidades en el hecho denunciado.