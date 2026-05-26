Lian Flores tenía 3 años cuando fue visto por última vez en Córdoba: así podría verse hoy, a más de un año de su desaparición

Lian Gael Flores desapareció cuando tenía 3 años. El pequeño fue visto por última vez el 25 de febrero de 2025 y desde entonces su paradero es un misterio. A más de un año de aquel hecho, el Ministerio de Seguridad lanzó una foto actualizada de cómo ser vería actualmente y renovó el afiche de búsqueda.

La foto actualizada de Lian Flores

Mediante la resolución 467/2026 publicada en el Boletín Oficial, el afiche actualizado se compartió tras una solicitud de la fiscalía que interviene en el caso y luego de obtenerse una nueva imagen generada con pericia forense.

El escrito, señala: «Sustitúyase la gráfica por otra que contenga la fotografía actualizada por progresión de edad de Lian Gael Flores Soriade, remitida por la fiscalía interviniente en la investigación».

El cambio de foto había sido implementado por las autoridades de la provincia de Córdoba, pero no se había incluido en el afiche. Para realizar la imagen, se utilizó IA y a partir de tomar fotografías previas con la intención de mostrar cómo podría verse Lian en la actualidad.

La Fiscalía de Instrucción de Bell Ville es la que está a cargo de la causa del niño que desapareció cuando estaba en una vivienda de Ballesteros Sud, Campo de Bollo, Unión, en la provincia de Córdoba. Con el cambio de foto se busca favorecer su reconocimiento en cado de que algún ciudadano aporte datos del menor.

En diciembre de 2025 se dispuso la publicación y difusión de un afiche donde se remarcaba que se ofrecía una recompensa de $30.000.000. La suma está compuesta por $20 millones del Gobierno de la provincia y $10 millones de la Nación.