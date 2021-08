Constante de Planck presenta su primer disco en el Complejo Cultural Cipolletti

“Se va a generar mucha magia. La música será la columna vertebral del espectáculo mientras intervienen artistas de otras disciplinas. Serán gratas sorpresas para el público”, precisó Gustavo Jara, uno de los integrantes de Constante de Planck. La banda presentará este sábado su primer disco “Hache”. Lo harán con un show interdisciplinario. Como disfrutan de transmitir lo que crearon desde 2014: haciéndolo desde distintos aristas del arte. “Siempre planteamos un show multidisciplinario que es seguir indagando en esto de ver el arte de una forma más amplia. No solamente como música, sino como una interacción entre distintas cosas que suceden en el arte como la danza, como la literatura, la poesía, las visuales”, completó.

La banda grabó el disco en 2018 en el mítico estudio Ion de Buenos Aires. Después de 3 años de continuar trabajando sobre las melodías, la letra y dar los últimos ajustes, el público podrá disfrutar de un show único. Jara aseguró que la experiencia de haber grabado en un estudio por donde pasaron artistas como Charly García, León Gieco y Luis Alberto Spinetta, entre algunas otras celebridades, le dio un plus a su disco. Sintieron que grabar, por primera vez, en un lugar que fue declarado, en 2005, sitio de interés cultural de la ciudad de Buenos Aires les daba un buen augurio. Al menos para comenzar. “A principio de 2018 sale la idea de poder grabar un disco. Justo aparece un manager que tuvimos en esa época, que era un copado, y fue quien nos ayudó a armar el disco. Lo que buscábamos era poder plasmar lo que sucedía en vivo. Porque siempre que tocábamos en vivo sucedía algo muy fuerte. Se generaba como una energía muy poderosa. Entonces dijimos bueno, evidentemente, este disco lo tenemos que grabar todos juntos. En simultáneo”, recalcó Gustavo.

Jara aclaró que primero buscaron grabar en la región pero que no encontraron un lugar para hacerlo. La banda está compuesta por siete músicos y esto representaba una verdadero desafió ya que necesitaba una sala con suficiente espacio para estar todos grabando en simultaneo. Así fue que logaron dar con un contacto que los llevó hasta Ion Estudios en Buenos Aires. Luego todo se fue dando. Casi como si el destino así lo quisiera. Jara señaló que ese fue el comienzo del disco.

Inspiración

Para los integrantes de ´Constante de Planck´, la inspiración de su música está en todos lados. En cómo cada uno de ellos vive la música, el arte, la vida. Tratan de fusionar eso que cada uno siente, vive, ve para luego traducirlo en melodía, en letra, en algo que el público pueda disfrutar. Por eso cuando tienen que definir qué clase de música hacen o tratar de encasillarse en un género, simplemente no pueden y se arriesgan a decir que son los más parecido a una fusión. A esa fusión que los unió y que hoy la llaman ´Constante de Planck´. “Creo que hay diversas inspiraciones. Debido a que componemos todos y encima todos tenemos distintas edades. Porque cada persona está en distintos momentos de su vida y cada uno va transitando distintos momentos de la vida. Entonces las referencias y las inspiraciones son súper relativas, depende de cada persona”, recalcó el músico; y agregó: “En mi caso crecí escuchando y tocando de todo, pero cuando tenía 20 años me atrapó poderosamente el folclore. Y eso me llevó a experimentar el folclore de una manera más moderna. Digamos un poco más contemporáneo, de esta época. Siento que cada integrante tiene su propia impronta. Y así que el resultado del disco: una mixtura muy grosa. Es así que esto le da una estética muy particular a la banda”.

A la hora de aclarar en qué se refugiaron para componer, Jara señaló que lo hacen fusionando estilos como el folclore, el jazz, el rock y hasta incursionaron en el funk. “Hay de todo”, concluye Jara. El show será mañana, a las 20, en el Complejo Cultural Cipolletti-Fernández Oro al 57-. Es gratuito y las entradas se retiran antes. El espectáculo dura cerca de dos horas. También será transmitido por el canal de youtube de la Secretaría de Cultura de Cipolletti.

Integrantes

Gustavo Jara- voz y guitarra

Cecilia Alonso- voz y accesorios

Luis Perego- voz y teclado

Leonardo Nebbia- saxo y flauta

Giuliano Perego- bajo y coros

Marcos Duarte- percusión y accesorios

Pablo Weitzel -batería