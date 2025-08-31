El Sanatorio Juan XXIII de Roca y el nivel más alto en salud

Este 146° aniversario de la ciudad encuentra a la esquina roquense de 9 de Julio y Buenos Aires con aires renovados y de estreno. No sólo la fachada integrada y la nueva torre del emblemático Sanatorio “Juan XXIII” hablan de las importantes inversiones realizadas, sino que, además, la incorporación de nueva tecnología hará su aporte para que la ciudad siga siendo referente en materia de tratamientos de salud, estudios e intervenciones.

Concluida a fines del 2024 otra etapa del proceso de ampliación, desarrollo y reorganización de espacios internos, la entidad cuenta ahora con un laboratorio modernizado en la planta baja, que, gracias a los cambios, amplió su horario de atención. Por su parte, los pisos superiores fueron rediseñados, también, para jerarquizar áreas de internación de alta complejidad, ampliando las dimensiones en más de 1.000 metros cuadrados.

Foto: Gentileza.

Foto: Gentileza.

Foto: Gentileza.

Y una nueva Unidad Coronaria en el 1º piso, por ejemplo, con capacidad para 13 pacientes, incluye de aquí en mas habitaciones aisladas y privadas, monitoreadas con las mismas características de una Unidad de Terapia Intensiva.

El nuevo espacio para Oncohematología ubicado en el 2º piso, representa por su parte, otro de los ejes en los que se trabaja desde este proyecto integral. Y de cara al futuro, el tratamiento a pacientes pediátricos y adultos con leucemias y otras patologías, se verá complementado con el proyecto de trasplantes de médula ósea, una vez que se cumpla con la totalidad de requerimientos del INCUCAI (Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante).

“Estas mejoras y desarrollos no hacen más que consolidar el perfil polivalente y de alta complejidad de este histórico Sanatorio”, destacaron las autoridades de la institución, cuya sede hoy cuenta con un total de 145 unidades de internación y especialidades de todo tipo.

Desde su Dirección remarcaron a su vez el enfoque permanente en la capacitación del recurso humano profesional, con un abordaje docente y de formación continua. “Existe un fuerte compromiso con las residencias médicas, como apuesta a los nuevos profesionales y convenios con Universidades, para la formación de médicos y licenciados en Enfermería, por eso se fomenta el espacio para ateneos médicos, con participación de profesionales propios y externos invitados, que se realizan en salas y auditorios especialmente preparados”, destacaron.

Foto: Gentileza.

Foto: Juan Thomes.

Foto: Juan Thomes.

Finalmente, en los servicios de Diagnóstico, junto al Laboratorio de Análisis Clínicos y Microbiología, se renovó el equipamiento del área de Imágenes, con la incorporación de unidades de última generación, que sumarán beneficios para los pacientes y el personal a cargo. La marca alemana Siemens fue la elegida, a través del Tomógrafo Computado de Doble Energía Cardiológico Multislice, y de un angiógrafo, que permitirá mejorar y ampliar la calidad y seguridad de los procedimientos de hemodinamia. Menor radiación y estudios más rápidos, disminución de la dosis de contraste endovenoso y mayor resolución espacial y temporal son algunas de sus ventajas técnicas.

Con estos avances, las autoridades del Sanatorio ratificaron, en diálogo con Diario RÍO NEGRO, su compromiso con el servicio de salud en la región y su firme decisión por lograr que ya no haga falta viajar a otros puntos del país para una atención y tratamientos de calidad.

“Gracias a la dedicación de las más de 600 personas que trabajan en el establecimiento y a la confianza de la población, podemos fortalecer y potenciar ese objetivo”, valoraron.

Tomógrafo Computado de Doble Energía Cardiológico Multislice y las imágenes que registra – Foto: Gentileza.

Foto: Gentileza.