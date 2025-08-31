Generar SRL: Energía siempre disponible para la industria 

23 años de experiencia ubican a Generar SRL, desde Roca y para toda la Patagonia, al frente de soluciones y proyectos que aseguran que las operaciones de sus socios no se detengan. “Con tantos años acompañando el crecimiento de la Patagonia, reafirmamos nuestro compromiso de estar siempre presentes, impulsando la energía que mueve cada industria”, destacaron sus autoridades, en diálogo con RIO NEGRO.

Foto: Gentileza.

La trayectoria de esta firma le permitió convertirse en proveedor estratégico de los sectores de Oil & Gas, GLP y de las entidades de alto rendimiento, por su garantía de continuidad, formalidad y eficiencia en cada proyecto, basados en su Sistema de Gestión Integrado (SGI). Seguridad, calidad y confiabilidad, ratificaron, son los ejes que conducen su actividad, para responder a la altura de los más altos estándares, en entornos industriales exigentes.

Un equipo de trabajo de más de 50 colaboradores, a los que se suman 11 profesionales socios, les permiten asumir la labor en obras eléctricas, para proyectos de baja, media y alta tensión, con soluciones a medida y capacidad para una respuesta inmediata ante posibles emergencias. La alianza con VSI SRL les posibilita, además, ofrecer servicios de aislamiento industrial, aplicados en tanques, forrado de equipos, piping y estructuras, así como trabajos de tracing y montaje térmico, que garantizan eficiencia energética y seguridad en proyectos de Oil & Gas y energía.

Foto: Gentileza.

Por otra parte, destacaron que han diversificado su capacidad para acompañar la transición hacia un futuro energético sustentable, incorporando proyectos llave en mano con las energías renovables como premisa, en los que resuelven las necesidades de infraestructura, “de forma segura, escalable y adaptada a los requerimientos de cada organización”.

Y finalmente cuentan con la opción de venta y alquiler de grupos electrógenos, según explicaron, “con planes de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo que, junto a contratos flexibles, aseguran disponibilidad continua y respaldo confiable”.

Foto: Gentileza.

Todo complementado con una flota propia de camiones, con hidrogrúas y vehículos de apoyo, que “junto al trabajo de un equipo técnico altamente capacitado, nos permite garantizar soluciones rápidas, eficientes y sostenidas en el tiempo”, reconocieron.

Por todo este crecimiento alcanzado, en el 146° aniversario de General Roca, valoraron poder celebrar “con orgullo a nuestra ciudad”, por ser “motor y punto de partida de cada desafío que emprendemos”.