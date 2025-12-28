Neuquén frente a las ciberestafas: prevención, cercanía y una política sostenida de seguridad digital

La escena se repite cada vez con más frecuencia: una compra online que parece segura, un mensaje que llega desde un número conocido, una oferta imposible de rechazar. En segundos, lo cotidiano puede transformarse en una estafa. Frente a ese escenario, Neuquén decidió no correr detrás del delito, sino anticiparse.

Durante todo el año, el Ministerio de Seguridad de la provincia, junto con la Policía del Neuquén, llevó adelante una política sostenida de prevención del ciberdelito, con campañas de concientización que combinaron presencia territorial, capacitaciones y una fuerte estrategia de comunicación en medios.

Uno de los momentos más visibles fue la campaña navideña “Compras seguras en el entorno digital”, cuando equipos del Ministerio de Seguridad recorrieron el centro de la ciudad de Neuquén para hablar cara a cara con vecinos y vecinas, explicar riesgos y brindar herramientas simples para comprar de manera segura.

“La prevención se construye con cercanía”, remarcó la directora general de Ciberdelitos, Natalia Toranzo, al destacar que informar de manera clara y accesible permite reducir el riesgo de ser víctima de estafas, especialmente en épocas de alto consumo digital.

Una campaña que no quedó solo en una fecha



La estrategia provincial fue mucho más amplia. Durante 2025, más de 4.500 personas fueron capacitadas en temáticas como grooming, ciberestafas y uso seguro de Internet en cinco ciudades neuquinas. A eso se sumaron 150 horas radiales de campañas de concientización, que llevaron el mensaje preventivo a hogares de toda la provincia.

Detrás de esos números hay historias concretas: adultos mayores que aprendieron a desconfiar de enlaces sospechosos, familias que incorporaron la doble autenticación, jóvenes que comprendieron los riesgos de compartir datos personales. La seguridad digital empezó a formar parte de la vida cotidiana.

El impacto social del ciberdelito



Según datos oficiales, las denuncias por ciberdelitos alcanzaron picos durante los meses de mayor actividad comercial, con un impacto económico que superó los 2.600 millones de pesos en 2024 y los 3.000 millones en 2025. Las cifras explican por qué el tema dejó de ser técnico para convertirse en un problema social.

En ese contexto, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, subrayó que la seguridad digital es una urgencia del presente y que el Estado neuquino decidió ampliar su capacidad tecnológica y su articulación con el sistema financiero, el Ministerio Público Fiscal y organismos nacionales e internacionales.

La organización del 2° Foro Internacional de Ciberdelitos y Asuntos Cibernéticos en Neuquén y las actividades abiertas a la comunidad consolidaron esa mirada integral: formación, cooperación y prevención. La presencia del Estado no se limitó a investigar delitos, sino a acompañar, informar y proteger.