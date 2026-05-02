Orgullo regional: la investigadora de la UNRN Claudia Briones fue distinguida con el Premio Konex

La investigadora emérita de la UNRN y referente del CONICET recibirá el prestigioso Diploma al Mérito el próximo septiembre en Buenos Aires. (Foto: Marcelo Martínez)

El mapa de la ciencia argentina volvió a poner su mirada en el norte de la Patagonia. Claudia Briones, investigadora emérita de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) y figura central del Conicet en Bariloche, fue seleccionada para recibir el Premio Konex – Diploma al Mérito. La distinción no solo celebra una carrera de excelencia, sino que valida una forma de hacer ciencia profundamente ligada al territorio y sus comunidades.

Briones, doctora por la Universidad de Texas y pieza clave en la fundación de la carrera de Antropología en la sede andina de la UNRN, integra ahora el selecto grupo de las 100 personalidades más destacadas de la década. Su nombre figura en el quinteto de las Ciencias Antropológicas, lo que la posiciona como candidata al prestigioso Konex de Platino que se entregará a finales de año.

Un puente entre la academia y lo social

A diferencia de las visiones más tradicionales, el trabajo de Briones se ha destacado por su capacidad para analizar cómo se construyen las identidades en contextos de diversidad. A través de conceptos como las «formaciones de alteridad», la investigadora ha dedicado gran parte de su carrera a entender los procesos históricos y sociales de los pueblos originarios en la región, buscando siempre un diálogo entre el conocimiento científico y la realidad de las comunidades.

Uno de sus mayores legados institucionales en la zona fue la creación de la Especialización en Peritajes Antropológicos en la UNRN. Esta propuesta, pionera en el país, surgió para dar respuesta a una demanda creciente del sistema judicial: contar con especialistas que puedan aportar una mirada técnica y reflexiva sobre los conflictos interculturales. «Se trata de tender puentes», suelen decir en su entorno académico, destacando su rol como formadora de nuevas generaciones de antropólogos.

El valor de lo contextual

La trayectoria de Briones, plasmada en libros fundamentales como Cartografías argentinas y Conflictividades interculturales, se caracteriza por evitar las definiciones universalistas. Su enfoque propone entender que cada país y cada provincia define su relación con los pueblos indígenas de manera particular.

En sus investigaciones más recientes, Briones se ha centrado en las políticas interculturales en la Patagonia Norte, analizando cómo las demandas de diversos sectores se traducen en nuevas formas de ciudadanía. Es, en definitiva, una obra que busca comprender la complejidad de nuestro tejido social sin simplificaciones.

El próximo 8 de septiembre, Claudia Briones recibirá su diploma en la Facultad de Derecho de la UBA. Para la comunidad universitaria regional, el premio es un respaldo a la consolidación de la UNRN como un polo de pensamiento crítico y riguroso en el sur argentino.

Tres hitos de una carrera brillante