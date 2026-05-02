Independiente derrotó a San Lorenzo a domicilio y trepó posiciones en la Zona A del Apertura

Independiente venció 2-1 a San Lorenzo en el Pedro Bidegain, en el cierre de la fase de grupos del Torneo Apertura. Matías Abaldo y Maximiliano Gutiérrez marcaron para el Rojo, mientras que Ezequiel Herrera descontó para el Ciclón en el complemento.

El arranque fue favorable al local. El Ciclón avisó primero con un remate de media distancia de Alexis Cuello, que intentó colocar y la pelota rozó el palo izquierdo de Rodrigo Rey. Sin embargo, esa acción aislada no se tradujo en dominio sostenido.

El Rojo respondió rápido y fue contundente. A los 15 minutos del primer tiempo abrió el marcador tras una buena jugada colectiva: Gabriel Ávalos pivoteó de cabeza, Maximiliano Gutiérrez tomó la pelota y asistió a Matías Abaldo, que definió con tranquilidad para el 1-0. A partir de ahí, el equipo de Avellaneda pasó a controlar el partido y manejó los tiempos ante un rival que no logró reaccionar.

En el segundo tiempo, el equipo de Gustavo Quinteros volvió a golpear en otra acción colectiva. Ávalos pivoteó, Santiago Montiel la dejó de taco para Abaldo y el uruguayo asistió a Gutiérrez, que definió por la derecha para el 2-0.

Lejos de conformarse, Independiente tuvo chances de liquidarlo. El propio Gutiérrez quedó mano a mano con Facundo Devecchi, pero intentó gambetearlo y no pudo ampliar la ventaja.

El Ciclón reaccióno, pero no le alcanzó y cayó al séptimo lugar

El equipo local reaccionó y llegó al descuento tras un córner. Luego de una serie de rebotes, Ezequiel Herrera empujó la pelota para el 2-1, lo que le dio vida al equipo local.

En el cierre, Diego Herazo tuvo la chance del empate en tiempo cumplido, pero su remate fue salvado en la línea por Juan Fedorco. Así, el Rojo sostuvo la ventaja y se quedó con un triunfo clave.

Con este resultado, Independiente quedó quinto con 24 puntos en la Zona A, consolidándose en puestos de clasificación. San Lorenzo, en tanto, se ubica séptimo con 22 unidades y podría caer una posición si Defensa y Justicia gana su partido.

En paralelo, Talleres empató 1-1 con Unión en Santa Fe. El equipo cordobés se había puesto en ventaja con el gol de Rick a los 18 minutos del primer tiempo, pero el Tatengue lo igualó en el último minuto gracias a un tanto de Franco Tarragona.

Con este resultado, Talleres quedó cuarto con 26 puntos, mientras que Unión se ubica octavo con 21 unidades. El conjunto santafesino ahora solo podría ser superado por Defensa y Justicia en caso de que el Halcón gane su partido.