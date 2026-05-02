Trump evaluará una nueva propuesta de paz de Irán, pero duda de su aceptación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que revisará una nueva propuesta enviada por Irán para poner fin al conflicto en la región, aunque advirtió que considera poco probable aceptarla en su forma actual.

Antes de abordar el Air Force One, el mandatario señaló que recibirá el texto completo del documento y que luego brindará detalles sobre su contenido. La iniciativa fue remitida por Teherán a través de Pakistán, según informaron medios iraníes, y surge como respuesta a una propuesta previa de Washington.

A través de su cuenta en Truth Social, Trump expresó fuertes reparos sobre la oferta: “Pronto revisaré el plan que Irán nos acaba de enviar, pero no puedo imaginar que sea aceptable, ya que aún no han pagado un precio suficientemente alto por lo que le han hecho a la humanidad y al mundo durante los últimos 47 años”.

De acuerdo a los reportes, la propuesta iraní consta de 14 puntos, mientras que el plan presentado por la administración estadounidense incluía nueve. Entre los principales ejes planteados por Teherán figuran garantías de no agresión, la retirada de fuerzas estadounidenses de las inmediaciones del país, el levantamiento del bloqueo naval y la liberación de activos iraníes congelados.

Asimismo, el documento contempla el pago de indemnizaciones, la eliminación de sanciones económicas y el cese de los combates en distintos frentes de la región, incluido Líbano.

Otro de los puntos relevantes es la creación de un mecanismo para regular el tránsito en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio global de petróleo y gas.

Pese a las dudas expresadas, Trump negó haber planteado abandonar las negociaciones y dejó abierta la posibilidad de continuar el diálogo, en un contexto de alta tensión geopolítica y con múltiples actores involucrados en la búsqueda de una salida diplomática.