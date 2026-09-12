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OLOT design: Arquitectura, interiorismo, equipamiento y cafe de especialidad en Neuquén capital

Con una propuesta personalizada, trabajan con clientes particulares, empresas y desarrolladores en proyectos residenciales, comerciales, corporativos y gastronómicos.

Redacción

Por Redacción

OLOT nació en 2017 como un estudio de arquitectura, interiorismo y equipamiento, incorporando desde sus comienzos el diseño y desarrollo de mobiliario a medida, con el propósito de abordar cada proyecto desde una mirada integral. Con los años, fue ampliando su catálogo de productos con nuevas propuestas de iluminación, cortinas, empapelados, objetos de decoración y piezas de diseño. Esa evolución dio forma al concepto actual de la marca: un universo donde proyecto, diseño, mobiliario y café de especialidad conviven en un mismo lugar.


Con una propuesta personalizada, OLOT trabaja con clientes particulares, empresas y desarrolladores en proyectos residenciales, comerciales, corporativos y gastronómicos. El acompañamiento comienza desde las primeras ideas y continúa hasta la definición de cada detalle. A su vez, el local reúne una cuidada selección de piezas de diseño nacional e internacional, que pueden incorporarse a un proyecto o elegirse de manera independiente. Desde allí también se brinda asesoramiento personalizado para el armado de espacios puntuales, acompañando al cliente en la elección de mobiliario, materiales, iluminación y objetos, así como en el diseño de piezas a medida, sin necesidad de abordar un proyecto integral.


El núcleo de OLOT sigue siendo la arquitectura y el interiorismo, pero su identidad actual se define por la integración de disciplinas. A este universo se suma OLOT Design & Coffee, un espacio concebido para experimentar el diseño, hacer una pausa y compartir.

Esta mirada parte de una premisa: diseñar para quienes habitan cada lugar. El equipo busca interpretar las necesidades, los hábitos y la identidad de cada cliente. Materialidad, funcionalidad, calidad y permanencia guían cada elección, buscando que los elementos dialoguen entre sí y construyan una propuesta con identidad propia.


Con sede en Neuquén, una ciudad en constante transformación, el objetivo de OLOT es consolidar su propuesta integral y ampliar su alcance en la Patagonia, fortaleciendo cada una de sus áreas e incorporando nuevas marcas, piezas y propuestas de diseño que acompañen su evolución.


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