De la trucha al petróleo: el desarrollo de las exportaciones neuquinas

En los lagos y embalses de la Patagonia, donde el agua mantiene condiciones sanitarias excepcionales, comienza una historia que hoy cruza fronteras. La trucha neuquina logró posicionarse en mercados internacionales altamente exigentes como Estados Unidos, consolidándose como un producto premium.

El reciente paso de la empresa Idris SA por la feria Seafood Expo North America, en Boston, no fue un hecho aislado: es el resultado de años de inversión, desarrollo y planificación. “La trucha neuquina se destaca por su calidad, posicionándose como un producto premium”, afirmó el gobernador Rolando Figueroa, marcando el rumbo de una política que busca potenciar la producción local.

La actividad acuícola se concentra en los embalses Alicurá y Piedra del Águila, donde las condiciones naturales permiten un desarrollo competitivo. Actualmente, Neuquén produce cerca de 7.500 toneladas anuales, representando entre el 80% y el 90% de la producción nacional de salmónidos, con un fuerte potencial de crecimiento.

De la agroindustria a la innovación: nuevas exportaciones neuquinas

Pero la historia productiva de Neuquén no termina en el agua. En paralelo, la provincia avanza en la exportación de bienes industriales, abriendo nuevos caminos en el comercio internacional.

Un ejemplo concreto es la empresa TAO Soluciones Constructivas, que logró enviar su primer kit de paneles industrializados a las Islas Canarias, en España. Se trata de la primera exportación de sistemas constructivos en madera desde Argentina hacia Europa, un hito que marca el crecimiento del sector industrial neuquino.

“Es un producto neuquino que ya se exporta y demuestra el potencial de nuestras pymes”, destacó el ministro Rubén Etcheverry. La empresa, además, desarrolla tecnología propia que permite construir hasta un 70% más rápido y con ahorros energéticos significativos.

Este tipo de iniciativas refleja una estrategia clara: diversificar la matriz productiva más allá de los recursos tradicionales, incorporando industria, tecnología y conocimiento como ejes del crecimiento.

El corazón energético: petróleo y gas que cruzan fronteras

Sin embargo, el gran motor de exportaciones de Neuquén sigue siendo la energía. Desde Vaca Muerta, el petróleo y el gas se proyectan como pilares centrales del desarrollo económico.

Un acuerdo reciente entre la empresa chilena ENAP y compañías como YPF, Vista Energy, Shell y Equinor garantiza el suministro de crudo neuquino hasta 2033, por un monto estimado en 12 mil millones de dólares. Este convenio no solo asegura demanda, sino que también consolida la integración energética regional.

El transporte se realizará a través del Oleoducto Trasandino, reactivado tras 17 años, lo que permite a Neuquén acceder al Pacífico y ampliar sus mercados internacionales.

En paralelo, la provincia avanza en vínculos estratégicos para exportar gas a Brasil, reforzando su rol como proveedor energético clave en la región.

La eliminación de retenciones a la exportación de petróleo convencional y las políticas de incentivo a la inversión forman parte de un esquema que busca fortalecer la competitividad del sector hidrocarburífero, al tiempo que promueve el empleo y la producción.

“Vaca Muerta nos da una oportunidad única que no podemos dejar pasar”, sostuvo Figueroa, en línea con una estrategia que no solo apunta a explotar recursos, sino también a reinvertir en nuevos sectores.