La inversión pública transforma la Región de los Lagos del Sur

La Región de los Lagos del Sur experimenta una etapa de fuerte transformación a partir del plan de inversiones que impulsa el Gobierno provincial. Con obras de infraestructura vial, energética, educativa, sanitaria y turística, la gestión del gobernador Rolando Figueroa acompaña el crecimiento de las localidades, reduce las desigualdades históricas y garantiza que el desarrollo alcance a cada comunidad del territorio neuquino.

Durante una intensa agenda de trabajo en San Martín y Junín de los Andes, el mandatario presentó ante los intendentes de la región un informe de gestión en el que repasó las principales inversiones en marcha y ratificó el rumbo de una administración que prioriza la obra pública como herramienta para generar oportunidades y mejorar la calidad de vida de la población. El plan contempla cerca de mil kilómetros de rutas en ejecución, nuevas escuelas, hospitales, redes de gas, obras eléctricas y mejoras en conectividad.

«Invertimos en rutas, en hospitales, en escuelas, en comisarías, para llegar con obras de gas e infraestructura que siempre faltaron. Entonces, eso para nosotros es la prioridad», afirmó Figueroa. Además, destacó que el ordenamiento de las cuentas públicas permite sostener un importante nivel de inversión y preparar a la provincia para el crecimiento que implicará la duplicación de la producción de petróleo y gas hacia 2030.

Las obras ya muestran resultados concretos para los vecinos de la región. En Mamuil Malal se invirtieron 400 millones de pesos en la vinculación eléctrica del paso internacional, fortaleciendo un corredor estratégico para la integración con Chile. En Junín de los Andes, mediante 530 millones de pesos, más de 450 familias accedieron al servicio de energía eléctrica y alumbrado público en la Urbanización 461 Lotes y en Valle Chapelco otras 235 familias podrán contar con gas natural gracias a la ampliación de la red financiada por la Provincia a partir de un desembolso de 320 millones de pesos.

A estas inversiones se suman importantes proyectos que apuntalan el desarrollo de la cordillera, como la pavimentación de rutas hacia destinos turísticos, las mejoras previstas para el aeropuerto Aviador Carlos Campos, la futura terminal de ómnibus de San Martín de los Andes, la interconexión eléctrica de Villa La Angostura, el avance del Gasoducto Cordillerano y nuevas obras educativas, entre ellas escuelas rurales, la EPET de San Martín de los Andes y el Centro de Iniciación Artística.

Con planificación, equilibrio territorial y una fuerte presencia del Estado, la Provincia ejecuta obras que fortalecen los servicios esenciales, potencian el turismo, mejoran la conectividad y acompañan el crecimiento económico.