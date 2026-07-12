«Va a ser la puerta del Pacífico»: la apuesta industrial y urbana que busca transformar Zapala

Reconocida por su fuerte arraigo administrativo y logístico, Zapala atraviesa un proceso de transformación en su matriz productiva. En diálogo con este diario, el intendente Carlos Koopmann describió la particular dinámica económica de una ciudad que, gracias a mantener sus cuentas ordenadas, hoy puede planificar su desarrollo a largo plazo combinando el empleo estratégico con la inversión industrial.

“Zapala es una ciudad que tiene mucho empleado público, donde están asentadas muchas empresas del Estado tanto provinciales como nacionales, además de casi todas las fuerzas de seguridad como el Ejército, la Gendarmería y la Policía Federal. Todo eso genera un movimiento constante”, explicó el jefe comunal. Sin embargo, el gran salto cualitativo viene de la mano de la producción y la logística.

Zapala / Foto gentileza

Los parques industriales y, fundamentalmente, la consolidación de la Zona Franca orientada al sector industrial, minero y petrolero, están marcando el nuevo rumbo.

Según detalló Koopmann, hasta el momento ya están operando 22 empresas, de forma directa e indirecta en la ciudad, que están comenzando a generar demanda de mano de obra local. La diversificación es tal que incluso una firma producirá fardos de forraje a gran escala, especialmente de alfalfa, para exportar desde allí.

A esto se suma el “derrame” de Vaca Muerta: “Aunque los pozos no estén acá al lado, se está sacando arena de Zapala para las fracturas del petróleo. Eso mueve la economía local a través de nuestros camioneros y el transporte de la zona centro”, graficó.

Con la mirada puesta en el mediano plazo y el corredor transferencia bimodal, el intendente aseguró que “Zapala va a ser la puerta del Pacífico para el interior de Neuquén”.

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Este horizonte de crecimiento industrial, con una población que el intendente estima ya entre los 45 y 50 mil habitantes, requiere acompañamiento desde el Estado.

Por eso, el municipio avanza en un ambicioso plan de loteos que proyecta alcanzar unos 1200 lotes entregados por etapas, con mensura, cordón cuneta y servicios básicos de agua, luz y cloacas, tanto para dar respuesta al déficit habitacional actual como para adelantarse a las futuras demandas que traerá la Zona Franca.

A pesar del freno natural que impone la veda climática del invierno, Koopman aseguró que la segunda mitad de su gestión mantendrá una fuerte inversión en los barrios.

Entre los proyectos principales se destacan la continuidad del asfalto y cordón cuneta en diversos sectores de la ciudad, obras de conexiones de gas y el trabajo conjunto con el Gobierno Provincial para finalizar la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales, calificada por el intendente como una obra “importantísima”. Asimismo, el plano educativo sumará tres nuevos SUM delegados por Provincia para la Escuela 326, la Escuela 114 y el CPEM 36.

Zapala / Foto gentileza

Una apuesta al deporte

En el plano social y deportivo tendrá un fuerte impacto tras el invierno. El salón que actualmente utilizan los adultos mayores del Club de Día Caleuche, ubicado dentro del Polideportivo Municipal, será transformado en un albergue con capacidad para unas 60 o 70 camas.

Y los adultos mayores podrán realizar sus actividades en un edificio totalmente nuevo que el municipio construirá especialmente para ellos. En paralelo, se ejecutarán los baños y vestuarios del Camping Municipal, saldando una demanda histórica en el bosque local.

La gran apuesta deportiva del año llegará en septiembre, mes en el que ya se confirmó oficialmente una fecha del Pro Kart. Para ello, el municipio avanza a paso firme en las remodelaciones y puesta en condiciones del Autódromo “Noni Erdozain”. “Zapala es una ciudad recontra fierrera y esta carrera va a generar un movimiento enorme para toda la provincia”, concluyó Koopman, sintetizando el espíritu de una localidad que celebra su aniversario reactivando sus motores productivos.