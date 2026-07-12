Mundial de fútbol y las pausas de hidratación

El Mundial 2026 ya nos dejó una enseñanza y es la importancia de la hidratación sin esperar a tener la sensación de sed, porque, entre goles, emociones y largas horas frente al televisor, muchas personas descuidan un hábito clave para su salud, tomar agua. Según un informe, durante cada partido del Mundial, millones de argentinos viven cada jugada con intensidad y entre tanta emoción el hábito que suele quedar relegado es el de la hidratación. En este contexto sumado al clima frío, Carolina Arriva -médica especialista en Cardiología- realizó una advertencia.

Se trata de la “deshidratación silenciosa”, una condición que puede pasar inadvertida, pero generar cansancio, falta de energía y dificultades para mantener la atención, por lo cual la especialista brindó tips claves para que eso no suceda. “Las bajas temperaturas reducen la sensación de sed y muchas personas creen que solo necesitan incorporar líquidos cuando sienten la necesidad de tomar algo, pero el organismo puede comenzar a verse afectado antes de que aparezca esa señal”, indicó.



En ese sentido, la médica, quien es miembro de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC), agregó: “Por eso resulta conveniente distribuir el consumo de agua a lo largo del día y sostener rutinas que favorezcan una hidratación adecuada”. Por eso, durante este Mundial, vale la pena tomar nota de algunas conductas que los futbolistas ya incorporaron a su rutina: