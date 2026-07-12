Mundial de fútbol y las pausas de hidratación
La Sociedad Argentina de Cardiología advierte sobre la “deshidratación silenciosa” durante el frío. Especialistas recomiendan no esperar a tener sed y seguir pautas clave para cuidar el corazón.
El Mundial 2026 ya nos dejó una enseñanza y es la importancia de la hidratación sin esperar a tener la sensación de sed, porque, entre goles, emociones y largas horas frente al televisor, muchas personas descuidan un hábito clave para su salud, tomar agua. Según un informe, durante cada partido del Mundial, millones de argentinos viven cada jugada con intensidad y entre tanta emoción el hábito que suele quedar relegado es el de la hidratación. En este contexto sumado al clima frío, Carolina Arriva -médica especialista en Cardiología- realizó una advertencia.
Se trata de la “deshidratación silenciosa”, una condición que puede pasar inadvertida, pero generar cansancio, falta de energía y dificultades para mantener la atención, por lo cual la especialista brindó tips claves para que eso no suceda. “Las bajas temperaturas reducen la sensación de sed y muchas personas creen que solo necesitan incorporar líquidos cuando sienten la necesidad de tomar algo, pero el organismo puede comenzar a verse afectado antes de que aparezca esa señal”, indicó.
En ese sentido, la médica, quien es miembro de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC), agregó: “Por eso resulta conveniente distribuir el consumo de agua a lo largo del día y sostener rutinas que favorezcan una hidratación adecuada”. Por eso, durante este Mundial, vale la pena tomar nota de algunas conductas que los futbolistas ya incorporaron a su rutina:
- No esperar a tener sed para tomar agua. La sensación de sed no siempre llega a tiempo. Lo ideal es incorporar líquidos de manera regular a lo largo del día. Podemos usar las pausas de hidratación de los partidos como recordatorio.
- Prestar atención a las señales silenciosas. Cansancio, dolor de cabeza, boca seca o dificultades para concentrarse pueden ser señales tempranas de una hidratación insuficiente.
- Observar el color de la orina. Los tonos claros suelen indicar una hidratación adecuada, mientras que los más oscuros pueden ser una señal de alerta.
- Complementar la hidratación con una alimentación rica en frutas y verduras, que aportan agua y minerales.
- Elegir una hidratación saludable todos los días. Incorporar aguas bajas en sodio dentro de la rutina diaria puede ser una alternativa para quienes buscan acompañar el cuidado de su salud cardiovascular.
- Ventilar los ambientes cerrados para evitar la sequedad excesiva y humidificar el aire en caso de uso prolongado de calefacción.
- Evitar permanecer sentado durante períodos muy prolongados y realizar pausas breves durante el trabajo o estudio para levantarse y caminar.
- Cuidar el corazón también fuera de la cancha. La hidratación forma parte de los hábitos que contribuyen al bienestar cardiovascular junto con la actividad física, el descanso y una alimentación equilibrada. (Noticias Argentinas)
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