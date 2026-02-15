Neuquén más segura: lo que Provincia priorizó en cada región

«La seguridad no empieza en un operativo ni termina en un procedimiento. Empieza mucho antes, en la decisión política de convertirla en prioridad», afirmaron desde la actual gestión. Aseguran que en Neuquén, esa decisión «se tradujo en una estrategia integral que combina equipamiento, prevención, coordinación interinstitucional y presencia territorial, con un objetivo claro: que cada neuquina y neuquino viva más seguro».

El gobierno de la provincia de Neuquén apuntó durante 2025 a consolidar una agenda de trabajo, destinada a «dejar atrás la herencia recibida y dar una vuelta de página, en beneficio de la sociedad». Por eso buscó afrontar la lucha contra el narcotráfico. «Se multiplicaron los allanamientos y también las detenciones. Combatiendo al narcotráfico se combate a la totalidad de las modalidades delictivas y los resultados están a la vista: hoy la provincia es más segura», afirmaron.

Para eso, fueron decisivas las inversiones con recursos propios, con los que se compraron patrulleros, se equipó a la Policía, se construyeron destacamentos y se capacitó a los efectivos. Ahora, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, participó de una reunión con autoridades nacionales, como parte de una estrategia para elevar estándares, compartir información y fortalecer recursos, especialmente en la lucha contra el narcomenudeo, una problemática que impacta directamente en delitos contra la propiedad y las personas.

Al margen de esa reunión, recordaron que Neuquén ya tenía resultados favorables, gracias a su compromiso con la sociedad. Según datos oficiales, el índice delictual disminuyó más de un 30% durante 2025, una cifra que no se explica por casualidad sino por planificación, equipamiento y trabajo sostenido.

Tecnología que acorta distancias

Foto: Gobierno de Neuquén.

Una de las novedades fue la incorporación de analizadores portátiles Thermo Scientific TruNarc, equipos que permiten identificar en segundos sustancias prohibidas —más de 500 registradas a nivel nacional— sin manipulación directa. Los dispositivos fueron destinados a Capital y Zapala, permitiendo cobertura para zonas norte y sur. Esta tecnología agiliza procedimientos, reduce riesgos para el personal policial y acelera procesos judiciales.

La inversión superó los 100 mil dólares, gestionada en articulación con el Banco Provincia del Neuquén, en un esquema donde el Estado y otras instituciones suman esfuerzos para mejorar la capacidad operativa.

Seguridad que se construye con la comunidad

Pero como la seguridad no se reduce al combate del delito, también se la fortaleció desde la prevención y la participación ciudadana. En Picún Leufú se constituyó el Consejo Regional de Seguridad Ciudadana del Limay, en el marco de la Ley Provincial 3515. «Este espacio reúne a intendentes, fuerzas de seguridad, Poder Judicial y actores locales para analizar problemáticas específicas de cada región», valoraron.

«El modelo apunta a una seguridad regionalizada, donde las decisiones se toman más cerca del territorio y no desde un esquema centralizado. No es lo mismo la realidad de Añelo que la de Junín de los Andes o Chos Malal, y la política pública empieza a reconocer esas diferencias», se explicó entre los fundamentos.

Presencia en cada evento y en cada barrio

La prevención también se vio en la Fiesta Nacional de la Confluencia, donde 70 agentes de prevención realizaron recorridas permanentes, orientaron al público y trabajaron coordinadamente con Policía, SIEN y Bomberos.

El operativo incluyó monitoreo por cámaras, controles en accesos y asistencia a personas vulnerables. La consigna fue clara: acompañar a las familias para que el evento sea seguro y disfrutable. El fortalecimiento del sistema penitenciario, la modernización de la Policía y la capacitación permanente forman parte además, de una política de seguridad que dejó de ser reactiva para ser estratégica.