«Magnifica Humanitas» | El papa Leon XIV publicó su primera encíclica: la guerra y la IA en el foco del discurso

El papa León XIV presentó de manera oficial su primera encíclica, titulada «Magnifica Humanitas» («Humanidad magnífica»). A través de un extenso documento de 110 páginas, el primer pontífice estadounidense de la historia —matemático y canonista de formación— lanzó una dura advertencia global al asegurar que la inteligencia artificial (IA) «no puede considerarse moralmente neutra» y reclamó la intervención de los algoritmos para «evitar que dominen al ser humano».

El texto, difundido por la oficina de prensa del Vaticano en el 135.º aniversario de la histórica Rerum Novarum de León XIII, no opera como una condena a la tecnología, sino como una actualización de la Doctrina Social de la Iglesia frente al que la Santa Sede define como el mayor desafío de la época. Según la tesis central expuesta por el Papa, el desarrollo desregulado de la IA «alimenta la brecha entre los incluidos y los excluidos».

El blanco del Vaticano: el monopolio opaco de Silicon Valley

El núcleo de la crítica papal apunta de forma directa contra la concentración de poder en el sector privado tecnológico. De acuerdo con el reporte de la agencia internacional Associated Press (AP), la encíclica fustiga que las patentes, códigos, infraestructuras y datos queden bajo el control exclusivo de corporaciones norteamericanas.

«Cuando un poder de tal magnitud se concentra en pocas manos, tiende a hacerse opaco y a eludir el control público. No basta con invocar la ética de manera abstracta; se requieren marcos jurídicos sólidos, supervisión independiente y un sistema político que no abdique de su responsabilidad», manifestó.

La advertencia de la Iglesia se apoya en una realidad de mercado: firmas como OpenAI y Anthropic registran valuaciones que superan el Producto Interno Bruto (PIB) de numerosos países.

En un movimiento de alto impacto político relevado por la cadena Al Jazeera, el cofundador de Anthropic, Christopher Olah, estuvo presente en el aula de prensa del Vaticano. Su empresa mantiene un litigio con la administración de Donald Trump tras negarse a ceder su tecnología para uso militar irrestricto en el conflicto del Estrecho de Ormuz.

«Magnifica Humanitas»: alerta por menores, control laboral y el impacto ambiental de los datos

León XIV bajó la doctrina teológica a las problemáticas terrenales más urgentes de la economía digital a través de tres ejes críticos:

Explotación infantil: alertó sobre fenómenos de captación y chantaje agravados por herramientas de IA capaces de manipular imágenes y videos (deepfakes), exigiendo límites estrictos de edad a los proveedores.

alertó sobre fenómenos de captación y chantaje agravados por herramientas de IA capaces de manipular imágenes y videos (deepfakes), exigiendo límites estrictos de edad a los proveedores. Vigilancia laboral: cuestionó que los enfoques actuales busquen «desespecializar a los trabajadores» y someterlos a un monitoreo automatizado. Exigió que toda automatización incluya medidas verificables de protección del empleo.

cuestionó que los enfoques actuales busquen «desespecializar a los trabajadores» y someterlos a un monitoreo automatizado. Exigió que toda automatización incluya medidas verificables de protección del empleo. Hambre energética: el texto retoma la línea ambiental de la encíclica Laudato si’ (2015) y denuncia que los centros de datos que entrenan los grandes modelos de lenguaje consumen «enormes cantidades de energía y agua», acelerando las emisiones de dióxido de carbono.

En materia bélica, el Papa endureció la postura doctrinaria tradicional y declaró «no permisible» delegar decisiones letales e irreversibles a sistemas automatizados, pidiendo clausurar el concepto de «guerra justa» e identificar cadenas de responsabilidad humana desde el diseño hasta el uso de armas autónomas.

Un hito histórico: perdón formal por la esclavitud

El documento marcó un quiebre en la historia de la Iglesia Católica al incluir la primera disculpa formal de la Santa Sede por su papel en la legitimación de la esclavitud durante el siglo XV, cuando bulas papales autorizaron a las coronas de España y Portugal a someter poblaciones bajo el rótulo de «infieles».

«Por esto, en nombre de la Iglesia, pido sinceramente perdón», escribió León XIV. Investigaciones genealógicas publicadas por el historiador Henry Louis Gates Jr. confirman que la propia historia familiar del Papa en Estados Unidos registra tanto a personas esclavizadas como a propietarios de esclavos.

El pontífice tendió un puente directo entre esa memoria histórica y la actualidad, denunciando que el incumplimiento de los estándares laborales en la economía digital —incluida la extracción precarizada de minerales para fabricar los microchips de la IA— constituye «una nueva forma de esclavitud y colonialismo».