Neuquén se mete de lleno en la robótica y ya se vienen varias apuestas fuertes

La historia de la robótica en Neuquén ya no se cuenta como una experiencia aislada ni como una propuesta reservada para unos pocos. Empieza a tomar forma como una política más amplia, con presencia en escuelas, municipios, espacios abiertos y competencias nacionales. Y en ese camino, la provincia acaba de sumar una señal fuerte: será sede de la final de la Copa Robótica 2026.

La presentación se realizó junto a la empresa de tecnología educativa Educabot y confirmó que el 5 y 6 de agosto, en el Centro de Convenciones y Exposiciones Domuyo, llegarán a Neuquén jóvenes de todo el país para disputar la instancia definitoria del certamen. La competencia convoca a estudiantes de entre 15 y 18 años de escuelas públicas y privadas a diseñar soluciones tecnológicas a través de la robótica, la programación y la inteligencia artificial.

Los estudiantes atraviesan instancias de formación, mentoría y entrenamiento / Foto gentileza

Lo importante es que no se trata solamente de una competencia. En el recorrido previo, los estudiantes atraviesan instancias de formación, mentoría y entrenamiento, acompañados por docentes y especialistas. Es decir, la propuesta combina herramientas técnicas con otras capacidades igual de necesarias: trabajo en equipo, creatividad, resolución de problemas y comunicación.

La ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, remarcó que esta iniciativa forma parte del camino que la provincia quiere consolidar, al destacar que se trata de una invitación abierta para los jóvenes, incluso para quienes nunca tuvieron contacto con la robótica o la programación. La mirada, explicó, está puesta en igualar los puntos de partida y acercar a las nuevas generaciones a temas que impactarán en el Neuquén del futuro.

Una final nacional, premios millonarios y la puerta abierta al mundo

La Copa Robótica 2026 no solo posiciona a Neuquén en el centro de una competencia federal. También le da a la provincia un lugar estratégico dentro de una agenda educativa y tecnológica que gana escala.

La inscripción para las escuelas interesadas estará abierta hasta el 10 de abril a través de la plataforma oficial del certamen. Cada institución podrá registrar la cantidad de equipos que desee, aunque sólo dos por escuela clasificarán a las semifinales provinciales. Luego llegarán las distintas etapas con desafíos virtuales, programación remota y competencias presenciales hasta desembocar en la gran final de agosto.

El certamen tiene además un incentivo fuerte: 100 millones de pesos en premios para los equipos ganadores y kits de robótica para los semifinalistas. Pero hay un objetivo todavía mayor. El equipo que gane la final nacional representará a la Argentina en el mundial de robótica FIRST Global Challenge, que se realizará en Corea del Sur del 7 al 10 de octubre.

Federico Bolan, vicepresidente de ECyDENSE, recordó que el año pasado un equipo neuquino representó al país en Panamá, y destacó que ahora la provincia logró postularse para recibir a jóvenes de todo el país en una competencia que pone a prueba la creatividad, la tecnología y la capacidad de trabajar en alianzas.

Desde Educabot, su cofundador Felipe Herrera Zoppi señaló que esta edición tiene un valor especial porque en 2026 la firma cumple diez años trabajando para integrar la tecnología en las aulas. Y dejó en claro el eje de fondo: que cada vez más jóvenes puedan descubrir su potencial y convertirse en protagonistas de la innovación.

La robótica también avanza en los municipios y se extiende por toda la provincia

La historia no termina en la final nacional. En paralelo, Neuquén viene ampliando su base territorial con una red que sigue sumando localidades. Esta semana, Vista Alegre formalizó su incorporación a la Red Neuquina de Robótica e Innovación, con lo que ya son 15 los municipios adheridos en las siete regiones de la provincia.

Para el titular de la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo (ANIDE), Joaquín Perren, el dato central es que la red no deja de crecer. Y eso implica tender puentes para que el conocimiento y la creatividad lleguen a cada rincón de Neuquén. El objetivo de esta estructura es fortalecer el capital humano local, impulsar la innovación como motor del desarrollo territorial y conectar las problemáticas concretas de cada lugar con el sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación.

En esa lógica, la red promueve la creación de clubes y grupos de robótica, el fortalecimiento de la investigación, la cultura innovadora y la inclusión social, al mismo tiempo que apunta a reducir la brecha digital. También busca articular al Estado, las empresas, las universidades y las organizaciones civiles para generar un ecosistema donde la educación, la tecnología y la producción puedan crecer juntas.

De las aulas a las plazas: la tecnología ya recorrió más de 40 localidades neuquinas

Mientras se prepara la gran final de 2026 y la red suma municipios, la provincia ya puso en marcha otras experiencias para acercar la robótica y la programación a la vida cotidiana de chicos y jóvenes.

El subsecretario de Tecnología Educativa y Modernización, del ministerio de Educación, Lucas Godoy, explicó que con el Plan Pehuén la provincia está próxima a recibir robots, kits de programación, computadoras y otros materiales, en una apuesta fuerte por fortalecer el manejo de la tecnología como herramienta transversal del aprendizaje.

Una de las experiencias destacadas fue Expedición Tecnológica, una propuesta impulsada por el ministerio de Educación que durante diez días llegó a más de 40 localidades neuquinas con jornadas de experimentación lúdica y libre. La iniciativa alcanzó a niños, niñas y adolescentes con diferentes dispositivos y actividades pensadas para aprender jugando.

Agregó también que la idea fue profundizar la experiencia de la Colonia Digital del invierno 2025 y llegar a localidades más pequeñas, donde tal vez resulta más difícil sostener este tipo de propuestas durante el año. La dinámica fue simple: equipos distribuidos en la provincia recorrieron distintos puntos con un formato similar al de una feria, con puestos donde los participantes podían interactuar con la robótica.

Hubo desde juegos imantados y robots analógicos para los más chicos, hasta micro bits y dispositivos más complejos para los mayores. Además, cada participante recibió materiales para seguir explorando en sus casas. La premisa fue clara: que la tecnología entrara en la vida de los estudiantes desde un lugar cercano, accesible y atractivo.