Obras educativas en Neuquén: el trabajo para que comience el ciclo lectivo

El 25 de febrero no es solo una fecha en el calendario escolar. Para miles de estudiantes neuquinos, que transitan el período escolar febrero-diciembre, es el día de volver a ver a sus compañeros, estrenar cuadernos, reencontrarse con docentes y empezar un nuevo tramo.

Detrás de ese regreso, mientras las aulas estuvieron vacías durante el verano, hubo cuadrillas trabajando en silencio en más de 95 escuelas y casi 700 edificios intervenidos, de distintas formas, en toda la provincia. El objetivo fue claro: garantizar el inicio de clases en tiempo y forma, con edificios seguros, muchos patios renovados, techos reparados y aulas listas para recibir a cada chico y chica.

Un verano de obras

Hace apenas dos años, muchas familias no sabían cuándo empezarían las clases. Hoy, por segundo año consecutivo, el ciclo lectivo comenzará el día anunciado en el Calendario Escolar Situado, sin incertidumbre edilicia ni conflictos que alteren el cronograma.

Pero la noticia no está solo en la fecha. Está en lo que significa para una madre que organiza su rutina laboral, para un estudiante que espera rendir materias pendientes, para un adolescente que arranca el último año. La previsibilidad también es una política educativa.

Aulas sin tráiler y escuelas que crecen

Neuquén crece. Desde el último censo, más de 58 mil personas solicitaron cambio de domicilio a la provincia y 4 mil hijos de migrantes se inscribieron en primaria o secundaria. Ese movimiento poblacional exige nuevas aulas, ampliaciones y mantenimiento constante.

La meta oficial es ambiciosa: erradicar las aulas tráiler que durante años funcionaron como solución provisoria. La imagen de chicos cursando con frío intenso o calor extremo comienza a quedar atrás.

Hoy el foco está puesto en infraestructura permanente, ampliaciones y remodelaciones de instituciones históricas, con un volumen de obras que apunta a ser récord en la provincia.

Escuelas que se preparan en silencio

Mientras la ciudad parecía moverse a ritmo de vacaciones, en Plottier, por ejemplo, en la Escuela Primaria N° 106 se reforzó su antigua estructura de adobe con tabiquería en seco, se instalaron nuevos cielorrasos, mejoró su iluminación y cerramientos y se renovó la pintura general.

En la Escuela N° 60 se reemplazaron puertas internas, se repararon muros y se pintó todo el establecimiento.

En la Escuela N° 265 se adecuó el portón exterior, se cambiaron aberturas, se construyó una nueva pérgola para el nivel Inicial y se renovaron cielorrasos.

En Senillosa, en la Escuela N° 91 se modernizó su instalación eléctrica completa, con reemplazo de más de 30 ventanas y colocación de membrana aluminizada en techos para mejorar la aislación.

Del Pehuén a Lagos del Sur: mejoras en todas las regiones

En Villa La Angostura, la Escuela N° 353 ejecuta mejoras en rampas, ascensores y techos, además de tratamiento acústico en el SUM. En el CPEM N° 17 se renuevan más de 1.400 metros cuadrados de instalación eléctrica y núcleos sanitarios.

En Junín de los Andes, la Escuela Especial N° 9 remodela sanitarios —incluyendo uno accesible—, reorganiza aulas para talleres y actualiza sistemas de iluminación y calefacción.

En Chorriaca avanza el nuevo edificio del CPEM N° 103 con metodología constructiva de Corfone. En Zapala, el ISFD N° 13 renovó completamente sus sanitarios. En Cancha Huinganco se refuncionaliza la Escuela N° 25 para optimizar espacios y mejorar el aislamiento del área de cocina.

Cada intervención tiene un impacto concreto: una rampa que permite inclusión real, una instalación eléctrica segura, una cocina en condiciones, un techo que no filtra agua en otoño.

El Instituto Vaca Muerta y la educación que mira al futuro

Durante una recorrida por el Instituto Vaca Muerta, que comenzará a funcionar el 16 de marzo en el Polo Tecnológico de Neuquén capital, el gobernador Rolando Figueroa destacó que el inicio del ciclo lectivo será en tiempo y forma.

El nuevo edificio representa también otra dimensión del sistema educativo: formación vinculada al desarrollo productivo, tecnología y nuevas oportunidades laborales para los jóvenes neuquinos.

Lo humano detrás de la obra pública

Las cifras hablan de casi 700 edificios intervenidos y más de 95 establecimientos con obras de verano. Pero la historia real está en lo cotidiano:

En las y los docentes y estudiantes que vuelven a una sala pintada y con calefacción funcionando.

En la familia que puede planificar el año sin sobresaltos.

En estudiantes que inician el último primer día con su escuela lista.

En niños, niñas y jóvenes que ya cuentan ahora con playones y patios renovados

El 25 de febrero, cuando suene el timbre en cada rincón de la provincia, no se verá la membrana en el techo ni el cableado nuevo detrás de la pared. Se verá algo más simple y más profundo: chicos y chicas sentados en sus bancos, empezando un nuevo año escolar con normalidad.