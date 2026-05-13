En Neuquén comienza el tramo intermedio de la avenida Mosconi: tercera etapa

La municipalidad adjudicó a una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Servipet, Omega y UT un nuevo tramo de ampliación de la avenida Mosconi, el trazado que unirá los trabajos en ejecución en la zona de los puentes con la primera parte de la obra licitada entre Linares y Gatica.

Con esta contratación, la comuna completó el esquema de licitaciones sobre la vieja ruta 22, desde los puentes hasta Gatica, que anunció el intendente Mariano Gaido en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante en febrero, como objetivo de ampliación de la nueva avenida urbana para este año.

Al igual que los dos tramos anteriores, el tiempo de obra se pautó para 360 días, con la misma modalidad de trabajos diurnos y retiro de escombros con las cuadrillas de la noche.

El nuevo tramo adjudicado irá desde la calle Leales hasta Linares en Neuquén (foto Florencia Salto)

El decreto quedó firmado el 4 de mayo pasado por Gaido, el secretario de Infraestrucrura de la comuna, Alejandro Nicola y el supersecretario de Gobierno, Planificación y Hacienda, Juan Martín Hurtado.

La ampliación de la avenida Mosconi se anunció en tres tramos de un proyecto ejecutivo que contempla una obra total desde los puentes hasta el límite por Plottier. Se licitó primero el tramo 4, de Linares hasta Gatica por 2,2 kilómetros de obra y luego el tramo 6 del proyecto, por los 600 metros del ingreso que involucra un viaducto elevado y este mes tocó el turno del tramo 5, entre Leales y Linares.

Las UTE que llegaron a la licitación

El llamado licitatorio se produjo en febrero y se presentaron dos bloques de empresas asociadas para la compulsa: RJ Ingeniería – CN Sapag y Linares (que ganaron la licitación del tramo Linares a Gatica) y la UTE de Servipet, Omega y UT; que resultó adjudicada por 47.545.416.319 pesos.

El presupuesto oficial se había fijado muy cercano a la oferta económica: 47.550 millones de pesos. «Por ser la mejor oferta admisible, por ser técnicamente posible, por ser la más conveniente a los intereses fiscales municipales y por haber dado cumplimiento al pliego licitatorio«, se adjudicó la obra entre la calle Leales y Linares, a la UTE de Servipet, Omega y UT.