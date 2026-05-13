Javier Milei implementó un recorte de subsidios por $223.822 millones: qué sectores serán los más afectados

Cómo es el recorte de subsidios económicos que dispuso el Gobierno y asciende a $223.822 millones

El Gobierno impulsó un recorte de subsidios económicas con el objetivo de asegurar el equilibrio fiscal. El monto de la reducción asciende a $223.822 millones y alcanza a varios sectores como las partidas en salud, educación e infraestructura vial.

Cómo es el recorte de subsidios económicos del Gobierno: el detalle por sectores afectados

El nuevo recorte se fijó con la publicación de la Disposición 20/2026 y fue detallado en un informe especial por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Según se establece, los sectores afectados por esta decisión administrativa incluyen la provisión de energía eléctrica y gas, el sistema de transporte público de pasajeros y una serie de programas diseñados para el fomento de las economías regionales y la industria láctea.

Al mismo tiempo, el recorte presupuestario alcanza a los créditos que estaban destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de empresas tecnológicas y de medios de comunicación dependientes de la Secretaría de Comunicación y Prensa.

La norma resalta que la mayor incidencia del ajuste se concentra en el área de energía, la cual percibe una reducción de financiamiento estatal que asciende a los $ 136.231 millones.

Dentro del apartado, el informe precisa que «se reducen $ 110.000 millones de las reservas del Tesoro destinadas a subsidios energéticos». Al monto se le adicionan $13.410 millones que correspondían al Plan Gas IV y también se registra una baja de $11.392 millones destinados al Fondo Fiduciario FFGAS para la compensación tarifaria zona fría, recurso que es utilizado para el costo del gas en regiones de baja temperatura.

El ajuste en esta área también contempla:

$1.366 millones de compensaciones a productoras de gas bajo la Resolución de la Secretaría de Energía 24/2025

$63 millones del proyecto de energías renovables en mercados rurales, ejecutado por la Comisión Mixta Argentina-Paraguaya del Río Paraná (COMIP).

Respecto al transporte público, se informó que la reducción de fondos es de $30.000 millones. En el documento se indicó que en este sector «se disminuyen en $ 30.000 millones los créditos de las reservas del Tesoro para atender subsidios al transporte». La baja afecta la disponibilidad de financiamiento directo desde el Tesoro Nacional para el sostenimiento de los servicios de movilidad en el territorio federal.

Otro bloque de recortes que se agrupó bajo el concepto de otros subsidios, sumó una quita de $57.591 millones. En este segmento se recortaron «$50.000 millones las reservas del Tesoro para atender subsidios a empresas públicas» y se redujo $2.980 millones destinados a atender gastos corrientes de ARSAT, la empresa nacional de soluciones satelitales.

Los medios de comunicación estatales también registran un ajuste de $1.618 millones para asistencia financiera a empresas públicas dependientes de la Secretaría de Comunicación y Prensa, mencionando específicamente a RTA SA, APE SA y Contenidos Artísticos e Informativos SA.

Por otra parte, la medida del Gobierno alcanzó a sectores productivos regionales y a la gestión de recursos hídricos compartidos. Se eliminaron «$1.705 millones destinados para el Impulso al Desarrollo de Economías Regionales» y $1.000 millones para «la formulación de políticas y programas para el sector lácteo».

Finalmente la disposición reduce en $289 millones los fondos que tenían como beneficiario a la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para tareas vinculadas al aprovechamiento de los recursos hídricos.

Con información de Noticias Argentinas