Entregaron a los familiares los cuerpos de las víctimas de la explosión en Santa Cruz: las últimas despedidas

La localidad de Perito Moreno sigue conmocionada por una explosión e incendio donde murieron tres personas. Los cuerpos de las víctimas ya fueron entregados a sus familiares. Hoy son los velorios. Desde el Gobierno de Santa Cruz se refirieron al hecho.

Las autopsias fueron realizadas en Caleta Olivia.

Despiden a las víctimas de la explosión en Santa Cruz

Según informó La Opinión Industrial, los cuerpos de Gael Morales, un bebé de dos meses, y de Franco Gómez, de 26 años, y Jorge Valconte, de 30 años, fueron entregados a sus familiares ayer por la noche. Previamente estuvieron en Caleta Olivia para la prueba forense.

El medio local Informó que el velatorio de Gómez y Valconte se hace en el SUM del Complejo Municipal. En tanto, la despedida a Gael fue en la sala velatoria municipal y este miércoles en la mañana fue el sepelio.

Traslado de los familiares de las víctimas de la explosión en Santa Cruz

Desde el Gobierno de Santa Cruz indicaron que la tragedia golpeó profundamente al personal sanitario local, que debió asistir a sus propias compañeras en momentos de pérdida. “Es una situación muy sensible; dos compañeras enfermeras han sufrido la pérdida de su pareja, de su hermano y otra compañera la de su bebé”, manifestó la ministra secretaria General de la Gobernación, Soledad Boggio.

Informaron que el Estado trabajó en la gestión de traslados para que los familiares de las víctimas puedan llegar a la localidad para despedir a sus seres queridos.

Explosión en Santa Cruz: qué se sabe

Una fuerte explosión seguida de incendio se registró en la noche del domingo en una vivienda de la localidad de Perito Moreno, en la zona norte de Santa Cruz. Cinco personas que resultaron heridas permanecen todavía internadas.

Desde el Gobierno provincial se desplegó un operativo de emergencia. El siniestro se registró en una casa de unos complejos de departamentos a raíz de una fuga de gas, revelaron las pericias.