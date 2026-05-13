Protocolo invierno 2026 en la Patagonia: Vialidad Nacional presentó el plan de mantenimiento de casi 8000 kilómetros de rutas

Comenzaron los trabajos y las acciones del Plan Integral de Mantenimiento (PIMI) de cara al invierno 2026. Se trata de tareas llevadas a cabo por Vialidad Nacional (VN) en las rutas de la Patagonia, que incluyen a las provincias de Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. También se abarca caminos de Mendoza y puntos fronterizos con Chile.

El fin es facilitar la transitabilidad durante la temporada invernal donde se registra presencia de hielo y/o nieve sobre la calzada.

Mantenimiento en rutas de la Patagonia y Mendoza este invierno 2026

Explicaron que se trata de una actividad realizada cada año desde el organismo vial nacional que

contempla el mantenimiento de más de 7.800 kilómetros de rutas nacionales. A través de los distritos involucrados, se organiza desde los diferentes campamentos viales y puestos fijos, las tareas que se llevarán adelante durante la época más fría del año.

Desde VN detallaron que constan de trabajos preventivos y correctivos ejecutados esencialmente con equipamiento y personal propios y complementados mediante la contratación de empresas especializadas en el rubro.

Tareas de despeje de nieve en rutas nacionales por parte de Vialidad. Foto: Gentileza.

Personal y equipamiento desplegado en las rutas por la nieve

Precisaron que el PIMI involucra a más de 450 agentes viales especializados y el despliegue de

aproximadamente 350 equipos propios del organismo «en diferentes puntos estratégicos, como barredoras y sopladores de nieve y equipos de aplicación de sal en grano y solución salina». Entre las principales labores, se destaca el despeje de nieve, las tareas preventivas de riego con solución salina y la distribución de sal granular para evitar la formación de hielo en la calzada bajo ciertas condiciones de humedad ytemperatura. A su vez, sobre las rutas con calzada de ripio se efectúan trabajos de

limpieza y despeje de nieve.

Recordaron la importancia de circular con extrema precaución durante la temporada invernal, respetando las indicaciones del personal vial y las velocidades máximas permitidas, además de verificar el estado de

las rutas antes de iniciar un viaje.