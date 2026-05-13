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Liga Federal: Triunfazo de Atlético Regina en el clásico frente a Deportivo Roca

Por la 12° fecha, el Albo se hizo fuerte en su casa ante el Naranja y volvió a la victoria luego de cuatro partidos. Los detalles.

Redacción

Por Redacción

El festejo de Marcos Leal, el MVP de la noche reginense.

El festejo de Marcos Leal, el MVP de la noche reginense.

Este martes por la noche, Atlético Regina se hizo fuerte ante su gente y se quedó con el clásico frente a Deportivo Roca. Fue triunfo 78-56 ante el Naranja en el choque de equipos necesitados.

El duelo, correspondiente por la 12° fecha de la Liga Federal, tuvo al Albo siempre adelante. La diferencia se empezó a marcar desde el arranque, con un Marcos Leal intratable. La figura del encuentro convirtió 17 puntos, cinco triples, un rebote y una asistencia en 18 minutos jugados.

En la primera mitad, Regina sacó una ventaja considerable. Tal es así que le dio minutos a varios juveniles para priorizar el descanso de los titulares. Los equipos se fueron al entretiempo con un claro 50-29.

Regina marcó las condiciones y se quedó con un triunfo clave.

Ya en el tercer cuarto, el local salió con la idea de mantener la intensidad, pero Roca a través de buenas defensas recortó el marcador. Hasta que llegó Claris, que con dos triples seguidos cerró el parcial en 63-37.

En el cierre, Pascal decidió poner en cancha un equipo juvenil y terminó el encuentro con todos jugadores sub 21. Roca trató de recortar la enorme distancia, pero no lo logró y sumó una nueva derrota.

Con la victoria, Regina llegó al tercer triunfo y ubica la 7° posición con un registro de 3-9. En la próxima fecha, tendrá un interesante duelo en Neuquén frente a Pacífico. Por otro lado, Roca permanece en la 6° ubicación (3-8) y en la próxima fecha será local ante Pérfora de Plaza Huincul. Los dos encuentros se jugarán el viernes 22 de mayo.


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Este martes por la noche, Atlético Regina se hizo fuerte ante su gente y se quedó con el clásico frente a Deportivo Roca. Fue triunfo 78-56 ante el Naranja en el choque de equipos necesitados.

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