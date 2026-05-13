Liga Federal: Triunfazo de Atlético Regina en el clásico frente a Deportivo Roca

Este martes por la noche, Atlético Regina se hizo fuerte ante su gente y se quedó con el clásico frente a Deportivo Roca. Fue triunfo 78-56 ante el Naranja en el choque de equipos necesitados.

El duelo, correspondiente por la 12° fecha de la Liga Federal, tuvo al Albo siempre adelante. La diferencia se empezó a marcar desde el arranque, con un Marcos Leal intratable. La figura del encuentro convirtió 17 puntos, cinco triples, un rebote y una asistencia en 18 minutos jugados.

En la primera mitad, Regina sacó una ventaja considerable. Tal es así que le dio minutos a varios juveniles para priorizar el descanso de los titulares. Los equipos se fueron al entretiempo con un claro 50-29.

Regina marcó las condiciones y se quedó con un triunfo clave.

Ya en el tercer cuarto, el local salió con la idea de mantener la intensidad, pero Roca a través de buenas defensas recortó el marcador. Hasta que llegó Claris, que con dos triples seguidos cerró el parcial en 63-37.

En el cierre, Pascal decidió poner en cancha un equipo juvenil y terminó el encuentro con todos jugadores sub 21. Roca trató de recortar la enorme distancia, pero no lo logró y sumó una nueva derrota.

Con la victoria, Regina llegó al tercer triunfo y ubica la 7° posición con un registro de 3-9. En la próxima fecha, tendrá un interesante duelo en Neuquén frente a Pacífico. Por otro lado, Roca permanece en la 6° ubicación (3-8) y en la próxima fecha será local ante Pérfora de Plaza Huincul. Los dos encuentros se jugarán el viernes 22 de mayo.