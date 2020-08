Controlan los comercios de Plaza Huincul por la circulación según DNI

Los comerciantes de Plaza Huincul ya están notificados por la comuna de las nuevas medidas que rigen, para la circulación según el número de DNI. Los controles se hacen por parte del personal de bromatología y los infractores serán sancionados, con multas de 5 mil pesos para las personas y de 20 mil para los comerciantes. En el caso de los delivery podrán hacerlo solo los autorizados y no así los informales.

Una vez que se anunció y se puso en vigencia el decreto de salidas por el DNI (el martes), la dirección de bromatología de Plaza Huincul sacó a sus inspectores a la calle para notificar a los dueños de los comercios.

Su responsable, Pedro Díaz explicó que “toda la población debe tener en cuenta que esta nueva disposición está vigente por 14 días y debe ser cumplida por todos”.

Los vecinos que se encuentren en infracción serán multados con 5 mil pesos. Mientras que los propietarios de los negocios, deberán pagar 20 mil pesos cuando se detecte que en el interior del negocio algún cliente cuya terminación de DNI no corresponde con el día habilitado.

Una situación particular se da con la modalidad delivery. En este sentido, Díaz indicó que la persona que hace la entrega a domicilio de la comida, por ejemplo, tiene que contar con la constancia de la habilitación del local para el que está trabajando.

“La gente se ha volcado a las redes sociales ofreciendo servicio de comida, con entregas. Y eso hace que haya mucho servicio de delivery en la calle, pero no están habilitados”, detalló.

“El que no tiene comercio habilitado no puede hacer esa actividad. A la vez, no podemos garantizarle al consumidor la inocuidad de ese alimento que consume”, señaló. Lo mismo ocurre con el vehículo en el que circula: debe tener la habilitación de la actividad. En el que caso de no tenerla, se decomisará la mercadería y se librarán las multas.

Por otra parte, una vez confeccionadas las actas se le da intervención al Juzgado Municipal de Faltas.

Finalmente, se explicó que los comerciantes casi inmediatamente de anunciado el decreto, colocaron la cartelería en las puertas, y en algunos casos, piden que el cliente ingrese con el DNI en la mano para verificar.

“Se ha visto una notable disminución de gente en las calles por lo que esperamos que esto sirva para frenar los contagios”, concluyó el funcionario.