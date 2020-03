Controlarán los precios en comercios de Cipolletti

Ante la gran cantidad de denuncias de vecinos sobre el aumento de precios en productos de necesidad básica, el municipio llevará a cabo inspecciones en diferentes comercios de Cipolletti.

Los negocios más denunciados por el incremento de precios son los que comercializan alimentos y artículos relacionados a la salud.

El secretario de Fiscalización, Cristian Blanco indicó que “los reclamos están dirigidos a artículos de primera necesidad como lo son el alcohol en gel y barbijos”. Y agregó que "entendemos que la situación comercial no es favorable pero no deben aprovecharse de la salud, es un tema sensible en estos momentos”.

“Se revisará el listado provisto por Nación y Provincia y en relación a eso veremos hacer retroactivo los precios al 15 de febrero”, dijo el funcionario.

Desde el Juzgado de Faltas informaron que la próxima semana se realizará un trabajo en equipo con inspectores de las áreas de Rentas y Comercio.

Además, Blanco recordó que “los comercios de cualquier rubro deben abrir de 9 a 19 con la excepción de los gastronómicos que van desde 12 a 23 a través de entrega de comida”.

Los cipoleños podrán efectuar las denuncias anónimas al Juzgado de Faltas o enviarlas al email: fiscalizacion@cipolletti.gob.ar.

Por otro lado, las denuncias sobre personas que llegan del extranjero y no respetan la cuarentena son recibidas por el hospital local. "En los últimos días hemos recibido una sola llamada, en la que el personal sanitario actuó rápidamente visitando a la persona notificarla de la transgresión", expresaron fuentes hospitalarias.