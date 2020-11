Coronavirus: baja la curva en Río Negro pero preocupa Bariloche

La mirada de las autoridades del Ministerio de Salud de Río Negro está puesta en Bariloche. Sucede que mientras la curva de casos de coronavirus cae en la provincia, los contagios se incrementan en la ciudad cordillerana. En solo dos semanas, Bariloche registró 1.144 contagios.

“En toda la provincia, los casos están bajando. Hoy tenemos 3.900 activos cuando hemos llegado a tener 5.100. Si hacemos un promedio de los casos diarios semanales, estamos bajando y tenemos camas libres. Hemos llegado a tener un 90% de ocupación de camas; hoy, es del 85%”, aseguró Mercedes Iberó, secretaria de Políticas Públicas de Salud del Gobierno de Río Negro.

La situación a nivel provincial dista mucho en Bariloche. En los últimos 14 días, la ciudad registra entre 50 y más de 100 casos diarios. Estos números no ceden.

“Siempre nos preocupó no saturar el sistema de salud. Pero los meses con picos de 5.000 activos en la provincia, nunca se saturó. Hoy notamos la baja en el Alto Valle, es increíble. No solo en Cipolletti o Roca. En Regina, Allen, Cervantes o Fernández Oro están bajando tremendamente”, indicó la médica cirujana.

Señaló que también en localidades como Jacobacci o Comallo bajó mucho el porcentaje aunque Pilcaniyeu demanda más atención. “Tiene una población grande y puede ocupar camas. Bariloche no se pasa pero está alto. No miramos el número de casos activos sino la ocupación de camas. Entre ayer y hoy, tenemos ocupado el 97%”, explicó.

De todos modos, Iberó recordó que “la ocupación de las camas cambia minuto a minuto porque paralelamente, se van dando altas”.

“Bariloche tiene respiradores por si fueran necesarias más camas. Si bien estamos al límite, hoy no hay necesidad de adaptar más camas”, dijo.

Según Iberó, Bariloche tiene la letalidad más baja en toda la provincia en el orden del 1,8%. En Río Negro, ese porcentaje alcanza el 2,5% y a nivel nacional es del 2,7%.

“Si bien hay muchos casos, la cantidad personas fallecidas en Bariloche es baja. Hay varios factores que influyen pero principalmente, es una ciudad con población joven. Entre los contagiados, no todos eran mayores graves. También tiene que ver con que el equipo de salud logra captar un potencial grave y lo internar rápidamente”, expresó Iberó y puso como ejemplo, Italia que tiene la mortalidad más alta de Europa ya que “su población es muy longeva”.

¿Con qué tiene que ver la tasa alta de contagios en Bariloche de las últimas semanas?, consultó RÍO NEGRO. “Con que la gente ya no se cuida. Se olvida del Covid. No hay distanciamiento, uso de barbijo. Se abrazan”, respondió.

La funcionaria cuestionó también la dificultad de contactar a la persona que da positivo y al contacto estrecho en sus casas. “Mucha gente no es responsable. El positivo sale y el contacto estrecho, como no tiene síntomas, sale también pensando que no pasa nada. En Bariloche, el 43% de los que debían estar aislados no estaba en su casa. No pasa solo en Bariloche, solo que se nota más porque hay tantos casos que es fácil la replicación”, especificó.

Respecto a la reapertura del turismo nacional el 4 de diciembre, se limitó a decir: “Si nos preguntan como Salud qué preferimos, obviamente nos gustaría que nadie se mueve hasta que aparezca un tratamiento. Los médicos están de guardia tras guardia”, señaló.

Pero advirtió: “Lo cierto es que hoy no hay turismo y somos los de acá los que nos estamos contagiando. Seguramente, el turista vendrá con su familia y convivirá con ellos. Saldrá a conocer lugares, irá a restaurantes con protocolos. Lo que diría es: cuidémonos para no tener que suspender”.