Coronavirus: cómo la está pasando esta cocinera neuquina recién llegada a Australia

“Lo que son los cambios radicales que nos da la vida. Hace un año Yo Como me hacía una nota porque era una cocina neuquina que me las estaba defendiendo bien en Francia. Y ahora nos volvemos a encontrar en una situación totalmente diferente. En este momento me encuentro en Melbourne, Australia. Llegué acá hace 1 mes y una semana exactamente, con varios proyectos y planes que obviamente quedaron varados”, cuenta Luz Giménez vía whatsapp.

Luz en el restó donde trabaja hoy en Australia.

“Hace un mes estaba todo colapsado por el virus, pero afortunadamente en mi caso, una semana después de que llegué a este país conseguí trabajo y casa. Empecé a trabajar en un bello restaurante italiano, como 'sous chef'. Todo iba de lujo, hasta que un par de semanas después se decide cerrar pubs y restaurantes en todo Australia. El dueño del restaurante es una topadora y de la noche a la mañana inventó un sistema de delivery y pick up como se dice acá (para que la gente pase y busque en la puerta del restaurante). Así que seguimos trabajando.

En un medio local el jefe de Luz es noticia por la oferta delivery de comida italiana en tiempos de coronavirus.

"Hacemos comida rica para que la gente no tenga que pedir comida chatarra sino que tenga la opción de pedir comida saludable típica de Italia. Justo ayer metimos empanadas también en el menú, así que muy contenta de representar un poco a mi país.





Las empanadas que hizo Luz y que de inmediato su nuevo jefe incorporó al menú del restaurante, en Melbourne.

“No me falta nada, ni casa ni comida, pero los sueldos bajaron. Igualmente es momento de acompañarnos y salir todos juntos de esta crisis, que va a pasar, como todo. Hasta ahora lo único que conozco es el restaurante, mi casa, y el camino de un lugar a otro. No es momento de turistear. Hay que cuidarse. Solo salgo para ir al trabajo o comprar comida. Después habrá tiempo de conocer.



“Acá en Australia las medidas son pocas y hay 5 veces más infectados que en Argentina. Acá no hay cuarentena obligatoria, hay shoppings abiertos, muchos negocios están abiertos, tomando precauciones como darte guantes o que no hayan más de 2 clientes al mismo tiempo, pero abiertos. El decreto de cerrar fue solo para pubs y restaurantes y eventos de más de 200 personas. Así que yo por mi parte me cuido sola tratando de imitar un poco como están llevando el problema en Argentina.

“Creo que este es momento de conectar con ciertas cosas, desconectar con otras, conocer más a quien está al lado, tener charlas profundas, aprender a tocar la guitarra o estudiar inglés o cualquier cosa que siempre dejamos para otro momento porque que 'no tenemos tiempo'. Ojo, por favor: que esto que quede claro, no quiero menospreciar la gravedad del asunto que estamos viviendo y que la gente piense 'uy esta hippie amor y paz cree que una pandemia es algo bueno'. Solo quiero decir que ya que esto está pasando realmente afrontemos el problema de la mejor manera posible.



“¿Los próximos pasos a seguir? Ni idea. No se puede planear nada a esta altura. Volver no puedo aunque quisiera. Creo que la respuesta es resistir, esperar, que todo pase. Tomar envión en este tiempo de incertidumbre para volver con todo”.