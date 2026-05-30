En Río Negro, el empleo formal en la construcción subió casi el 32% en un año

Río Negro encabeza el ranking de provincias con crecimiento de empleo registrado por el sector de la construcción, con una suba del 31,8%, cuando el contexto nacional indicó un aumento del 2,1%.

El alza laboral del sector privado está impulsada por obras energéticas y la expansión de infraestructura vinculada al petróleo y al gas, que también impactan en Neuquén, posicionada en segundo lugar, con un 17%, según un informe de la consultora Politikon Chaco.

El estudio se realizó con los datos del IERIC e INDEC donde se destaca que Río Negro tenía registrado 6.204 trabajadores en marzo de 2025 y, un año después, ascendió a 8.174, lo que representa casi 2.000 empleos nuevos en doce meses.

Además, el aumento no solo se observa frente al año pasado: el empleo formal de la construcción en Río Negro también se ubica 16,8% por encima de noviembre de 2023. Esta provincia es una de las cuatro que lograron superar los niveles previos al recambio presidencial. Las otras tres son: Neuquén, Mendoza y Santa Fe.

Neuquén: segundo en crecimiento

De acuerdo al informe, Neuquén sería la segunda provincia con mayor alza interanual del país, con un 17% en el empleo registrado de la construcción y un volumen laboral que lo posiciona en el volumen más alto de empleo de toda la región, con 24.879 trabajadores, y triplica al número de Río Negro.

El territorio neuquino figura entre los cinco distritos con más cantidad de trabajadores en el sector de la construcción, incluso en comparación con áreas con mayor densidad poblacional.

Además, en relación a años previos, Neuquén se encuentra 126,1% por encima del promedio histórico de empleo en el periodo de 2007 a 2023.

Río Negro también exhibe un desempeño positivo en el análisis de largo plazo, con un 12,2% por encima de la media histórica de los últimos 16 años.

Salarios: Río Negro, entre las pocas provincias que no perdieron poder adquisitivo

En relación con el promedio salarial, la consultora consigna un monto mensual de $1.672.189 en Río Negro y muestra una leve mejora real del 0,4% en el último año. Se ubica quinta en el grupo de cinco provincias con variaciones por encima de la inflación, que lidera La Rioja, con una suba real del 22%.

A su vez, en comparación con el haber registrado en noviembre de 2023, la provincia tuvo un crecimiento del 20,4%, solo por detrás de Neuquén, que lidera el ranking nacional con una mejora del 39,8%. .

Un contraste con el escenario nacional

A pesar de las mejoras en algunas provincias patagónicas, el panorama nacional continúa lejos de una recuperación plena. El sector de la construcción todavía tiene casi 60 mil puestos menos que en noviembre de 2023 y permanece un 7,9% por debajo de su promedio histórico correspondiente al periodo 2007-2023.

En ese contexto, Río Negro aparece como una de las excepciones más marcadas del país, tanto por el crecimiento del empleo como por la mejora salarial y la recuperación frente a los niveles previos a la crisis del sector.

De este modo, la construcción se uno de los principales motores económicos de Río Negro y la Norpatagonia. El crecimiento del empleo privado registrado en el sector, impulsado por las obras energéticas y la expansión de infraestructura vinculada al petróleo y al gas, posicionó a la provincia al tope del ranking nacional y consolidó un fenómeno regional que también impacta en Neuquén.

los puestos de trabajo vinculados a la construcción, el crecimiento más alto entre las 24 jurisdicciones argentinas.